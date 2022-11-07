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無人中頭獎 灣區售出1張100萬元中獎彩票

編譯組／灣區6日電
勁球彩金達19億元，下一次幸運機會將可能在周一出現。(Getty Images)
勁球彩金達19億元，下一次幸運機會將可能在周一出現。(Getty Images)

在沒有大贏家出現情況下，樂透「勁球」(Powerball)達到創紀錄的19億元。加州彩票協會表示，下一次幸運機會將可能出現在周一。

最新一期的開獎獎號為28-45-53-56-69與勁球號20等六個號碼。先前由於沒有出現任何彩券與6個號碼吻合的勁球頭獎，下期頭獎彩金累積至19億元，將於7日開獎。

儘管沒有出現與6個號碼完全符合的勁球頭獎，但仍有16張彩券符合5個中獎號碼，各得100萬元，其中，有三張與5個中獎號碼匹配的彩票，在加州售出。其中一張在加州聖利安住(San Leandro)華盛頓街(Washington Avenue)的76 Station加油站。其餘兩張分別在北加州蘇森維爾(Susanville)與聖地牙哥小鎮Encinitas。

下期頭獎彩金累積至19億元，將於7日（周一）開獎。新的19億元勁球頭獎金，適用於透過29年年金支付的取得獎金方式。但加州彩票局官網指出，勁球獎頭獎中獎者，一般更傾向一次性現金領取，每張勁球彩券價格為2元，中獎者可選擇一次性領取，以7日頭獎彩金計算為9億2900萬元。或可選擇分成29年領取。

勁球 加州 聖地牙哥

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