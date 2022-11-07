社區住客聯會動員逾百義工 齊聚華埠宣傳E提案

百位選民聚華埠支持E提案。（CCDC供圖）

社區住客聯會動員100多名義工6日在舊金山 華埠為支持E提案反對D提案，展開地毯式拉票和宣傳。

距離選舉日還有48小時，社區住客聯會支持為舊金山市長者、勞工家庭發展更多更可負擔的房屋。E提案得到包括安老自助處行政總裁鐘月娟、華協中心楊重賢、方小龍牧師及多名市議員的背書支持。

﻿﻿華協中心表示，由市議員陳詩敏提出的E提案支持優先發展低收入 可負擔項目，簡化可負擔房屋的審批程序。E提案為低收入可負擔老人屋，包括租金補助之後的租金可以低至364元，亦要求開發商將三分之一的單位作為可負擔房屋，包括兩房或三房單位。

社區住客聯會主席梁榮浩表示，對於低收入的人士，E提案真正為低收入的長者、勞工及家庭，提供更多可負擔住屋的機會，能夠緩解日益緊張的住房需求。

華協中心行政主任楊重賢稱，華協不斷爭取有利於華人 社區的房屋政策。華協每年幫助超過數萬老人和家庭申請房屋，但往往是僧多粥少。例如，華埠的國際旅店100多個單位就有1萬名老人填寫住戶申請。現在可負擔房屋危機比幾十年前更加嚴重，非常需要 E提案。華協努力發展更多合適華人社區的可負擔房屋幫助更多人，並極力推薦及呼籲華人社區及選民投票支持E提案。

住客聯會表示，E提案與D提案相同之處是要求大型個人地產開發商，為舊金山市發展和提供可負擔房屋。不同之處是E提案會提供更多可負擔房屋單位數量及申請機會，以及加快項目發展時間。

D提案支持者譚永豪表示，D提案能夠實際產生更多的住房，並且22%的單元是可負擔的。儘管E提案對於可負擔單元的比例要求更高，但是對於開發商來說，那是不划算的，恐會導致沒有建商願意建造更多新的房屋。