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首代移民吳劼 參選東灣都布林學委 盼加強學區預算監管

記者劉先進／都布林報導
創辦房地產經紀公司、多年擔任學校義工的中國成都第一代移民吳劼（John Wu），正在競選東灣都布林第三區學委。（吳劼供圖）
創辦房地產經紀公司、多年擔任學校義工的中國成都第一代移民吳劼（John Wu），正在競選東灣都布林第三區學委。（吳劼供圖）

創辦房地產經紀公司、多年擔任學校義工的中國成都第一代移民吳劼（John Wu）6日表示，正在競選東灣都布林（Dublin）第三區學委。他的競選口號是，為都布林學校創造卓越，希望解決學生人數飆升、學位不夠問題，進行充分的財務管理，合作和增加學生機會。比如，市內第二高中建設預算有缺口，可以透過私人籌資、冠名等方式，完善資金，給第二高中配套建設游泳池、劇院等設備。

去年3月，都布林第三區韓裔學委Catherine Kuo在中學擔任義工分發食物時被夾在兩車間，不幸離世。隨後，他的華裔先生William Kuo被任命為臨時學委。此次競選第三區學委的，就有吳劼和William Kuo。席位任職期為兩年。

吳劼經歷曲折。他畢業於中國的音樂學院，在成都電台做記者，又到俄羅斯留學學習語言和音樂，再來美國學習神學和電腦，在矽谷從事2年軟體專業後，從2001年開始從事房地產，創辦房地產經紀公司。他曾擔任 Dougherty小學家長教師俱樂部的副主席，太太任財務主管。他還曾在Dougherty小學和都布林高中的校務委員會任職，也是三谷亞裔聯盟（Tri Valley Association）的共同創辦人。受他影響，大兒子今年加入海軍。

圖為吳劼（右二）和家人在一起。（吳劼供圖）
圖為吳劼（右二）和家人在一起。（吳劼供圖）

吳劼說，這些豐富的生活經歷是筆財富，讓他可以瞭解不同層次的群體的想法， 不管對方從事藝術，還是商業、高科技，他都能良好溝通，可幫助學區工作。

吳劼說，隨著人口飆升，目前都布林學區挑戰頗多。首先，學區正在建設市內第二所高中，第一期工程投入1億，但審計公司說，因建設成本增加等原因，預算還缺口7400萬。根據學區說法，目前預算可建設完高中，但沒有泳池、劇院等配套設施。「建設一個高中，這些設施是必須的。目前居民交了不少稅，再加稅不現實。如果當選學委，即使學區沒錢，也可想方設法籌資。比如，找企業冠名學校體育館，或者讓中國企業家建立姊妹學校或姊妹城市。」

吳劼表示，都布林東區學生人口增加，初中學位供不應求。考慮到初中人數時有波動，建新初中不現實。之前有設想是，將Dougherty小學一半人數，分到城市西區上小學，以後讀初中，但市民普遍反對，最後不了了之。「因為東區市民為了好學區付出很多額外的稅收，如果再將孩子換過去，大家覺得不公平。」

吳劼說，若能當選，希望在東區鼓勵學校實行新策略，緩解初中學位不足。比如，目前小學是從K-5（幼兒園到五年級）。可改成K-6（幼稚園到六年級即初一）學制，讓學生緩一年進入初中，減少學位擁擠，「加州有1900所學校實行K-6，資源銜接上完全沒問題。」

吳劼說，財務背景是他的獨特優勢，目前學委中，沒人有類似背景。他在學區預算委員會工作過，瞭解學校的日常開支，知道問題所在。比如，學區沒有透明的預算系統。去年畢業典禮，高中預算1萬多，其他學校1900元，人數卻不一，不知標準在哪裡。他希望，在學區建設中加強對學區預算的監督管理，增加預算透明度，同時開源節流，堅持按預算優先順序別進行規畫建設，以保證學校建設的順利完成。

吳劼還希望，減少學校灌輸意識形態，注重學校的實質教學，豐富科學的教學內容，減少任何和教學無關的課程內容，反對降低學習和畢業標準；提倡學生，家長和教師之間的合作溝通，以保證和進一步提高公立學校的教學品質；鼓勵社區以及群體之間的相互溝通和合作。他說，很自豪作為第一代移民能參選學委，「不管社區有多少流言蜚語，我都勇往直前。」

吳劼（中）和義工一起助選。（吳劼供圖）
吳劼（中）和義工一起助選。（吳劼供圖）

學區 預算 房地產

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