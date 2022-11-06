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聖馬刁3社區學院 可望免費入學

編譯組／聖馬刁5日電
聖馬刁三所社區學院將可免費入學。（取自推特）
聖馬刁三所社區學院將可免費入學。（取自推特）

聖馬刁官員日前宣布，該縣社區學院的一項試行計畫可以讓全縣三萬名學生中的大多數人，在春季學期開學時選擇三個校區中的任何一個，以更低的費用上課，甚至享受費用全免。

州長紐森（Gavin Newsom）於9月30日簽署了 「希望學者計畫」（Promise Scholar Program），其目標對象就包括那些有可能從聖馬刁縣社區學院輟學的縣內居民。

該試行計畫使用當地資金來減少或取消學生的學費和其他費用，將持續五年直到2028年7月1日。學院董事會將決定學生獲得何種程度的財政幫助。該縣社區學院最近批準的2022-2023年預算，還包括從2023年1月1日起為學生提供書籍和教育材料的費用，屆時該法案將生效。

為了獲得入學費用減免的資格，新生需要通過加州社區學院網站CCCApply.org申請入學。居住在聖馬刁縣的符合條件的非公民學生，也可以同時獲得非居民學費減免和 「免費學院 」減免的資格。

加州的第一所社區學院於1910年在佛萊斯諾開業，所有學院的招生都是免費的，直到1985年才開始徵收每學分5元的費用。自2012年至今，加州所有115個社區大學校園的入學費用是每學分46元，該費用不包括書籍、停車、健康服務、學生活動等其他相關費用。

該計畫將用於為該縣非土地擁有者居民和第一代大學生創造機會，以提高其終身收入，並通過高等教育實現代際財富創造。

州長紐森簽署的法案在州參眾兩會分別以77-0和40-0的兩黨投票一致通過。

加州 紐森 教育

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