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推特舊金山裁784人 員工發起訴訟

記者王子涵／舊金山報導
麥德誠已經聯繫了市勞動力發展辦公室，協助推特被裁員工。（本報檔案照片。記者李怡攝影）
麥德誠已經聯繫了市勞動力發展辦公室，協助推特被裁員工。（本報檔案照片。記者李怡攝影）

根據4日公佈的政府文件顯示，推特將在舊金山裁員784人，在聖荷西裁員106人，在洛縣聖塔蒙尼加市裁員93人。據報導，已有公司員工發起法律訴訟，稱公司違反「加州員工整頓及再培訓通知法」（WARN Act）。

舊金山總部所裁員工，主要部分為「專業人員」，為592人。中層管理人員為147人，行政人員為25人，還有9名高級管理人員。

這也是推特自2020年疫情大流行以來最大規模的裁員行動。

根據加州WARN Act規定，員工超過100人的僱主在關閉或裁員時，需要提前60天告知。勞工律師瑞丹（Shannon Riordan）表示，推特一些員工則是在完全沒有接到通知的情況下被解僱，一些員工在周四還被屏蔽在系統外。瑞丹律師曾參與過特斯拉以及其他科技公司的勞工糾紛案件。

瑞丹已經先發制人地提起了訴訟，以保護在未來隨時收到裁員通知的推特員工。「我們將研究被裁員工是否受到歧視或報復。」瑞丹說，「公司將不得不公佈員工被裁的原因，以及未被裁員工的年齡信息。我們期待審查這些數據，並建議員工了解他們的權利。」

包括通用汽車、輝瑞製藥等大型公司，在馬斯克收購推特後就暫停了在推特平台上的廣告業務。馬斯克回應道：「裁員是必要的，公司每天的損失超過400萬元，別無選擇。」馬斯克表示，每個被裁員工都獲得了三個月的遣散費。

舊金山第六區市議員麥德誠（Matt Dorsey）已經聯繫了市勞動力發展辦公室，該辦公室正在協助被裁員工獲得政府補助及服務。

「小商業和餐廳都經營困難，對於我們社區來說，人們希望繼續回來工作，我們將繼續關注此事。」麥德誠說。

特斯拉執行長馬斯克接手推特後開始大動作裁員。（Getty Images）
特斯拉執行長馬斯克接手推特後開始大動作裁員。（Getty Images）

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