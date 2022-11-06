攸關金山30年交通支出 L提案競選衝刺

舊金山L提案需要三分之二的選票才能夠通過。（記者王子涵／攝影）

舊金山 L提案支持者日前來到山華埠 花園角廣場，為競選衝刺。包括州參議員威善高（Scott Wiener）、州預算 委員會主席丁右立（Phil Ting）、第八區市議員及縣交通局主席孟達文（Rafael Mandelman）、局長張婷立（Tilly Chang）、市議員梅義加（Myrna Melgar）、社區住客聯會主席梁榮浩、亞太議會代表及社區青年中心行政主任溫靜婷、舊金山中華總商會主席劉運方等人到場，共同表達支持。

L提案將決定舊金山未來30年的交通支出計畫。目前縣、市交通局抽取每一美元銷售稅中的半美分，用於支持交通項目，該稅項自1989年頒布以來，一直沿用至今。L提案將決定，是否繼續這項徵收半美分的銷售稅。提案需要三分之二的選票才能通過。

根據市交通局官網的解釋，新交通支出計畫中，41%的資金將用於交通設施維護及加強，如購置新公車、交通信號燈等；23%的資金用於提高Muni公車輕軌的可靠性及效率；19%的資金用於街道和高速公路的修繕和維護；11%用於市交通局大眾交通服務；6%用於交通系統管理及社區公平。

去年聯邦政府簽署的基建法案要求，地方政府需要募集相匹配的資金與聯邦補助相匹配，而消費稅目前是舊金山交通支出的主要來源。據悉，半美分的消費稅可匹配聯邦4至7元的額外資金。

威善高強調，L提案並非增稅，而是保持舊金山選民30年前首次通過的交通稅收計畫。

丁右立表示，城市的基礎建設服役多年，很多都已經老化，急需維護。同時，保持道路良好的狀況能夠繼續鼓勵人們繼續使用公共交通。