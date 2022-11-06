聖他克拉拉縣撥款千萬 資助社區組織

聖他克拉拉縣日前指出，縣府將使用1000萬元的美國救援計畫法案（ARPA）資金，啟動一項社區組織（Community-Based Organization，CBO）撥款計畫。計畫希望加強社會安全網，並彰顯非營利組織應對新冠肺炎疫情 加劇的負面經濟影響與種族不平等的情況。

「社區組織是幫助我們所服務人群的重要合作夥伴。」聖他克拉拉縣副議長艾倫伯格（Susan Ellenberg）指出，特別在疫情期間，非營利等社區組織協助弱勢上發揮了重要作用。相信這筆資金能夠幫助更多的人，為有需要的組織提供協助。

聖他克拉拉縣表示，縣府會與山谷醫療中心（VMC）基金會合作管理這筆款項，並且與像是矽谷 非營利組織委員會、種族平等行動領導聯盟等相關單位交換的意見，制定計畫以滿足社區組織的需求。

聖他克拉拉縣首席運營官哈山（Greta Hansen）也表示，在大家擺脫疫情的過程中，美國救援計畫法案的資金對於幫助社區至關重要，「由於大眾對服務的需求增加，社區組織也面臨著挑戰，不得不適應不同的運營需求，而另一方面對於組織的捐贈和收入卻是下降。這些資金將幫助他們恢復元氣，以便能夠繼續為我們的居民提供關鍵服務。」

依照計畫，這次的獎助金各團體最多可申請兩項、最高各15萬元的復原基金。VMC基金會總裁兼執行董事艾洛特（Michael Elliott）表示，基金會的目標是使這個過程盡可能簡單，會設置一個專門的團隊在申請過程中提供支援，並繼續與受助人合作、支援，直到2024年9月計畫結束。詳情可上網：www.vmcfoundation.org/cvgrants。