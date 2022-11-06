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聖他克拉拉縣撥款千萬 資助社區組織

記者李榮／聖荷西報導

聖他克拉拉縣日前指出，縣府將使用1000萬元的美國救援計畫法案（ARPA）資金，啟動一項社區組織（Community-Based Organization，CBO）撥款計畫。計畫希望加強社會安全網，並彰顯非營利組織應對新冠肺炎疫情加劇的負面經濟影響與種族不平等的情況。

「社區組織是幫助我們所服務人群的重要合作夥伴。」聖他克拉拉縣副議長艾倫伯格（Susan Ellenberg）指出，特別在疫情期間，非營利等社區組織協助弱勢上發揮了重要作用。相信這筆資金能夠幫助更多的人，為有需要的組織提供協助。

聖他克拉拉縣表示，縣府會與山谷醫療中心（VMC）基金會合作管理這筆款項，並且與像是矽谷非營利組織委員會、種族平等行動領導聯盟等相關單位交換的意見，制定計畫以滿足社區組織的需求。

聖他克拉拉縣首席運營官哈山（Greta Hansen）也表示，在大家擺脫疫情的過程中，美國救援計畫法案的資金對於幫助社區至關重要，「由於大眾對服務的需求增加，社區組織也面臨著挑戰，不得不適應不同的運營需求，而另一方面對於組織的捐贈和收入卻是下降。這些資金將幫助他們恢復元氣，以便能夠繼續為我們的居民提供關鍵服務。」

依照計畫，這次的獎助金各團體最多可申請兩項、最高各15萬元的復原基金。VMC基金會總裁兼執行董事艾洛特（Michael Elliott）表示，基金會的目標是使這個過程盡可能簡單，會設置一個專門的團隊在申請過程中提供支援，並繼續與受助人合作、支援，直到2024年9月計畫結束。詳情可上網：www.vmcfoundation.org/cvgrants

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