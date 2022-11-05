謝安宜宣布：聖縣警長罪名全成立

聖他克拉拉縣警長史密斯貪腐罪名成立，案件由舊金山地檢處負責起訴。圖為史密斯10月27日步出聖荷西法院。（美聯社）

舊金山 地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）4日宣布，在針對聖他克拉拉縣警局局長史密斯（Laurie Smith）的「彈劾」（impeachment）審判中，陪審團已裁定史密斯所有罪名成立。

聖他克拉拉縣民事大陪審團去年秋季對史密斯提出六項凟職罪名。在聖他克拉拉縣地檢處、聖他克拉拉縣律師辦公室（Santa Clara County Counsel's Office）和加州 檢察長辦公室各自宣布存在利益衝突後，這起案件最終交由舊金山地檢處負責起訴。

謝安宜說：「公職人員腐敗侵蝕了民眾對政府、公務員和民選領導人的信心。這起案件特別麻煩的地方是，它涉及隱密攜帶武器執照的核發，並將個人利益置於政府程序之上。隱密攜帶武器執照和核發過程之所以存在，是為了保護民眾的安全，但這起案件危害了這種安全。」

史密斯被控偏袒管理聖他克拉拉縣的隱密攜帶武器執照申請計畫，快速審批權貴及其潛在支持者的申請。根據審判中提出的證據，普通民眾的執照申請大多被擱置在史密斯辦公室中。

史密斯的訴訟是由聖他克拉拉縣副地檢長馬克歐夫（Gabriel Markoff）在縣府律師助理克雷（Reg Clay）的協助下成功提出。

馬克歐夫說：「我非常榮幸能在這起案件中代表加州人民。陪審團正確裁定警長有罪，我在此對陪審團致上敬意。」

史密斯還被判違法接受和隱暪使用聖荷西沙魚隊球場的豪華套房，這是隱密攜帶武器執照申請人送給她的禮物。此外，史密斯因為未能依照法律要求與監獄監督單位合作，也被判有罪。在陪審團的判決下，史密斯將被免職。

為了避免被陪審團定罪和被正式免職，史密斯10月31日突然宣布退休 ，但法院駁回了這項動議，並允許陪審團作出裁決。