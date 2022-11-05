上海員工指導 特斯拉加州廠拚產能

馬斯克派遣上海員工至Tesla佛利蒙工廠加強生產。 （美聯社）

特斯拉 （Tesla）公司正從其最近升級的上海工廠派遣工程師和生產人員，到其位於佛利蒙的工廠幫助提高美國工廠的產量。這是熟悉該計畫的人士透露的。

有些人說，這一由馬斯克 （Elon Musk）領導的汽車 製造商，將派遣特別是自動化和控製工程師的員工去協助提高佛利蒙工廠的產量，特斯拉在那裡生產S型、X型、3型和Y型汽車。這些人要求不透露姓名，因為這些信息是隱私。其中一位人士說，大約200人將前往加州執行該使命，這些任務將持續至少三個月。該人士補充說，第一批員工最快將於本月啟程。

特斯拉在中國的一名代表拒絕發表評論。特斯拉股價在常規交易開始前上漲高達2.1%，至232.38元。

在提高產能後，特斯拉在上海的工廠9月份在中國交付了創紀錄的8萬3135輛汽車。該公司在美國以外的第一家工廠的升級，需要在自動化和控製工程師的監督下進行機械維護和改進，耗時約五周。據彭博新聞社（Bloomberg News）報導，該舉措有助於使該廠的年產能翻番，達到約100萬輛汽車；佛利蒙每年可生產約65萬輛汽車。

根據該汽車製造商的網站，生產的上升促使特斯拉在中國的等待時間，從今年早些時候長達22周的高峰期縮短到1至4周。上周，面對包括比亞迪公司在內的本土製造商的激烈競爭，該公司削減了整個產品線的價格，以吸引買家，而比亞迪也正在全球範圍內擴張。

特斯拉的網站顯示，相比之下，在美國訂購Y型運動型多用途車的客戶，可能要等到2023年4月才能交貨。在第三季度的交付報告中，該公司表示，從工廠向客戶運輸車輛的問題越來越多。

馬斯克在上季度末的財報電話會議上說，「沒有足夠的船、足夠的火車、足夠的汽車運輸工具來實際支持這一波車輛交付。無論我們喜歡與否，我們實際上不得不在季度內克服交付汽車方面的問題，因為沒有足夠的運輸工具來運送它們。

特斯拉上個季度在全球範圍內交付了34萬3830輛汽車，並預計今年將幾近實現其50%的增長目標，它預測這一速度將是其後幾年的平均水平。該公司於三月在德國開設了新工廠，一個月後又在德州建了廠。