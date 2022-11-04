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阿拉米達縣今年多場選舉 採複選式排序投票

編譯組／灣區2日電
阿拉米達縣今年多場選舉採排名投票制。(Getty Images)
阿拉米達縣今年多場選舉採排名投票制。(Getty Images)

阿拉米達縣今年開始允許透過「複選式排序投票」(ranked-choice election，又稱為優先選擇投票)形式選舉縣內各個城市領袖，最多可提名五名候選人、而非三人。屋崙、舊金山、柏克萊、聖利安卓住、阿爾巴尼都採取即時決選選舉。

在競爭激烈的屋崙市長選舉，候選人運用這種選舉投票制。上周，市議員泰勒(Loren Taylor)與里德(Treva Reid)敦促各自支持者將他們列為第一與第二選擇。透過建立公開聯盟，兩人可互相支持，對抗競爭對手包括市議員盛桃(Sheng Thao)、政治老將屋崙前市議員富恩特(Ignacio De La Fuente)。

「複選式排序投票」中，若有候選人獲得一半以上的首選票，這位候選人就贏得了選舉。若沒有候選人獲得一半以上的首選票，即時決選系統就會啟動，將繼續按輪次計票。每個輪次結束時，得票數最少的候選人將被淘汰。如果給予評分最高的候選人遭到淘汰，選票將轉投給評分第二高的候選人。過程將一直持續到剩下兩名候選人時為止。其中得票數最多的候選人將最終勝出。

因此，即使選民的第一選擇被淘汰，他們的其他選擇也可能有助於決定選舉。除了屋崙市長選舉外，排名選舉投票制也適用於第四區市議員選舉，其中有四名候選人參選。

在選民只能選擇一名候選人的其他城市與縣，若沒有人立即贏得明顯多數選票，可能會更依賴前兩名得票候選人之間的決選。複選式排序投票制支持者表示，這有助於打擊負面競選活動，因為候選人有動機不去疏遠對手的支持基礎。

屋崙於2010年市長選舉，首次實施複選式排序投票投票，並被證明具決定性。市議員關麗珍(Jean Quan)在最後一輪擊敗前州參議員派拉塔(Don Perata)，獲得足夠的第二與第三名選票，攻下派拉塔在第一輪的最初優勢。

不過，今年初聖荷西市議會否決開始舉行複選式排序投票的建議，副市長瓊斯(Chappie Jones)認為該系統過於複雜。然而，這個情況並未阻止有越來越多城市採用此種選舉制度，目前全國有50多個城市採用複選式排序投票制。

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