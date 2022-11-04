挺盛桃選市長？屋崙停火計畫負責人被市長停職

屋崙市長候選人、市議員盛桃（左一，Sheng Thao），屋崙預防槍枝暴力的停火計畫共同主席、牧師迪克森(右一，Pastor Billy Dixon Jr.)3日舉行記者會，指責市長將公共安全問題政治化，將迪克森停職。（記者劉先進／攝影）

屋崙 市長候選人、亞裔 市議員盛桃（Sheng Thao）、屋崙預防槍枝暴力的停火計畫（Oakland Ceasefire）共同主席、牧師迪克森(Pastor Billy Dixon Jr.)，3日舉行在線聯合記者會，指責市長薛麗比將公共安全政治化，因迪克森支持盛桃，而暫停他在停火計畫的職位到選舉後，以此支持自己心儀的候選人、現任市議員泰勒（Loren Taylor）。

臨近11月大選，屋崙市長選情膠著，盛桃和泰勒民調幾乎不相上下。

迪克森說，他因為支持盛桃競選市長一職，而遭遇市長辦公室的報復，讓他停職。他已從停火計畫辭職，並向屋崙公共道德委員會投訴停職一事。最近，支持盛桃一事被公開，三周前，市府行政部門的一位成員與他聯繫，告知他暫停在停火計畫的職位，直到選舉結束。「在停火計畫的職責，與競選無關，與我要投票 給誰無關。我的職責是向涉及槍枝暴力的人伸出援手，與他們交談，幫助他們獲得服務。這些職責遠大於一次選舉，重要的是拯救生命。」

迪克森說，他相信，發生這種現實的報復行為，是因為他支持盛桃作為市長人選。「我真的很驚訝發生此事。他們可以說我們不希望你公開這麼做。但那樣的話，也侵犯了我的言論自由。我是免費參與停火計畫。一直在努力幫助那些參與槍枝暴力的人。給他們一條出路。」

迪克森說，即使是市長薛麗比本人，也是停火協議的一部分，她選擇了一些成員。「我從來沒有告訴過任何人，我投票給誰。盡可能地保持沉默，因為我不想影響別人，直到選舉的那個時間點上。我沒有做錯什麼。」

他表示，此前主持停火計畫的團體活動中，他和盛桃有合作，和另一市長候選人瑞德（Treva Reid）有合作，也詢問過泰勒。將團體活動開放給任何想競選市長的候選人，在工作中沒任何偏袒，「我甚至不在講道壇上講這些事情，說要投給誰。我根本沒有違反法律。我可能會談論政策，但不會談論投票給誰，不明白為什麼會發生這種情況。為什麼在過去的三個星期裡，我沒有成為停火小組的一員。我應該有權利支持想支持的人，不能因為市長認為應支持誰，被區別對待或被報復，這種行為是對城市工作人員的恐嚇，可能會導致員工出於恐懼和報復，而審查或隱藏政治信仰。我要求有一個公共道德委員會對此事進行調查。」

盛桃表示，當她成為市長時，絕不會將公共安全問題政治化。（記者劉先進／攝影）

盛桃表示，任何公務員都不應被置於此種境地。屋崙正處於十字路口。槍枝暴力在上升，對於此刻的市長來說，將公共安全政治化，並打算推選她的候選人，令人感到憤怒和失望。迪克遜牧師此前作為警長的副手，將公共安全作為一生的工作，有24年時間。而在過去10年裡，他一直在為城市停火計畫工作。「他的服務應得到感謝。而不是因為他支持我讓屋崙更安全的計畫，而遭到報復。當我成為市長時，絕不會將公共安全問題政治化。我一直是犯罪的受害者，我的兒子也是。我下定決心，為我在生活中得到的一切而奮鬥。我不害怕為城市而戰，打破現狀。我將把這種決心帶到市長辦公室，團結城市，我們將回到正軌。」

截至發稿前，市長辦公室還未回覆本報詢問。