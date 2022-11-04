屋崙市長候選人專訪 泰勒：重塑公共安全 遏制槍枝暴力

屋崙市長候選人、市議員泰勒（Loren Taylor）表示，希望多管齊下，重塑公共安全，遏制槍枝暴力。（記者劉先進／攝影）

正在競選屋崙 市長的現任市議員泰勒（Loren Taylor）接受本報專訪時表示，希望多管齊下，重塑公共安全，遏制槍枝暴力。

泰勒表示，加強公共安全，要採取多種手段，重點是解決犯罪的根源，採取預防措施。此外，還要投資 於執法人員和其他人員配置。比如，確保刑事調查能夠解決犯罪。「如果犯罪分子覺得可以在我們的城市中逃脫懲罰，這是不可行的。我們須追究他們的責任，讓他們承擔後果。此外，必須與與縣、州、聯邦政府合作，利用這些關係帶來更多資源。當我們需要聯邦調查局、聯邦酒精、煙草、火器和炸藥局(ATF)，或加州公路巡警、警長時，可以把他們的人帶進來，幫助解決犯罪。」

泰勒說，目前屋崙警局有680個服役警員，希望確保警員人數達到800人。這其中有100人，將在屋崙華埠、小西貢社區等地徒步巡邏，快速針對犯罪反應，並確保有人員調查案件。另外，也希望屋崙支持社區大使項目，設置監控錄像和車輛識別技術，以便快速抓捕嫌犯。

屋崙市長候選人、市議員泰勒的支持者在萬聖節期間也不忘助選。（取自泰勒推特）

把槍枝趕出街道

針對屋崙氾濫的槍枝暴力，泰勒提出幾個解決策略，盡可能地把槍枝趕出街道。比如，積極地追究那些擁有非法槍枝的人的責任，實施槍枝回購計畫，進行槍枝追蹤等，「我必須承認，永遠不可能讓所有的槍枝離開街道。這意味著，須改變那些有機會獲得槍枝的人的心態，以便他們做出更好的決定。我提議的新策略是，對所有的孩子進行解決衝突訓練（conflict resolution training）。讓幼稚園到12年級的孩子，學習如何識別問題或衝突，幫助問題不升級。教給學生們所需的情商，他們就不會陷入爭鬥或拿起槍械，學生可以自己或與朋友一起化解衝突。關鍵是早期發現問題，特別在學校中。屋崙有兩起槍擊發生在校園，針對學校內部發生衝突升級，校區、員警部門、暴力預防部門之間需要有更大的協調和溝通。」

父母設置問責制

泰勒說，政府也須與家庭合作，讓父母設置一些問責制，「如果你知道孩子或其他家庭成員，有槍或可以接觸到槍，他們正在考慮做一些不明智的事情，將把別人的生命置於危險之中，我們須授權家庭成員做一些事情。」針對成年人的衝突，也需要和社區組織合作，改進、並重建目前的停火計畫。在暴力預防的主題上，須對目前有效的項目進行更多投資。

讓遊民 得所需服務

針對屋崙氾濫的遊民問題，泰勒說，除了積極的將遊民轉移到穩定住房，還需針對目前的遊民營地執行管理政策。規定某些地方不能有遊民存在，如緊挨學校的位置。去年遊民營地有150多起火災，需要設立安全標準，確保沒有大規模火災，「我們不只是設置庇護所或遊民微型屋，而是因地制宜，讓遊民得到所需的服務。有些人只需要一點錢來獲得租房的押金，以便租到自己的房子。另一些人需要全面的勞動力培訓，以獲得新技能，得到新工作，負擔得起在屋崙或灣區的生活。還有一些人需心理健康服務，如果不接受治療，無法照顧自己。」