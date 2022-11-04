丈夫出院返家 裴洛西籲尊重隱私

上周遭人以鐵錘攻擊受傷的裴洛西丈夫保羅3日已出院返家。（美聯社）

上周在舊金山 太平洋崗（Pacific Heights）住家遭闖入者以鐵錘攻擊受傷的眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）丈夫保羅（Paul Pelosi），在住院六天後，3日出院返家。

裴洛西3日發出聲明表示，儘管保羅的傷勢正在逐漸康復中，但仍然需要醫師的照護，他現在已經回到家中，有家人陪伴，並請外界尊重他們的隱私。

裴洛西在聲明中說：「裴洛西一家感謝來自世界各地的愛、支持和祈禱。保羅要感謝911接線員、急救人員、創傷護理團隊、加護病房人員和舊金山總醫院所有醫護人員，在他遭受暴力襲擊後，給予他最佳且富有愛心的治療。」

82歲的保羅自10月28日凌晨遭到襲擊後，一直在查克柏格舊金山總醫院（Zuckerberg San Francisco General Hospital）接受治療。

根據法庭文件，42歲嫌犯狄帕培（David DePape）闖入裴洛西家中，以鐵錘擊昏保羅，現在面臨多項刑事指控，包括謀殺未遂和綁架未遂。他1日在舊金山高等法院首次出庭，但不認罪。狄帕培目前被關押在舊金山縣監獄 ，不得保釋。法官4日將決定狄帕培的初步聽證會日期，狄帕培將再度出庭。

美國國土安全部稱，狄帕培是加拿大人，在美國非法生活了十多年，早在2008年3月就進入美國。狄帕培犯案前在雇主幫助下搬進列治文市一個車庫裡，之前他一直住在柏克萊公園的一棵樹下。