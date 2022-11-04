華埠積臣街、Kearny街高危路口 改為自由通行道

Kearny街曾被標記為高危路段很多年，但得益於近5年的安全表現，在最近被取消該認定。（記者王子涵／攝影）

華埠 積臣街與Kearny街交叉路3日更改為「自由通行道」（Pedestrian Scramble），並向行人開放。作為舊金山 行人活動最繁忙的社區，此舉可有效降低車輛行駛速度，允許行人自由通行街道，減少意外的發生。

該路口位於花園角廣場（Portsmouth Square）北側，是遊客進出華埠的主要通道，人流量、車流量十分繁忙。市議員佩斯金（Aaron Peskin）表示，該路口被交通局標記為高危道路。鑑於先前自由通行道的成功案例，他曾要求交通局對該路口進行改善，但被以「會減緩車流」為由回絕。

佩斯金強調，這是華埠社區、舊金山縣交通局、市交通局以及聯合學區 的共同努力的成果。舊金山縣交通局出資，對該路口周遭的交通情況進行研究，調查設置雙車道左轉的合理性等。該項目隨後被寫進校區的交通疏導計畫中，最後市交通局擴大項目規模，確立了全市共八個需要改進的路段。

「自由通行道可有效減少導致行人死亡的交通事故，感謝所有人的努力。」佩斯金說。

市交通局街道部主任馬吉爾（Tom Maguire）表示，正因為有華協中心與華埠訪客中心的積極倡議，得以對舊金山最弱勢的群體，長者及兒童的交通安全做出行動。他說：「正因為交通信號的改變，路口將不再被認為是高危道路。」

積臣街與Kearny街交叉路安裝嶄新的交通信號燈。（記者王子涵／攝影）

聯合學區教育委員會主席林謙悅（Jenny Lam）表示，在路口不到一哩的距離內有四所小學，自由通行道將對學生、長者的交通安全帶來巨大的改變。

舊金山縣交通局局長張婷立（Tilly Chang）表示，當88歲的長者及8歲的孩子都能夠安全通過這裡，便意味著成功。「讓我們繼續為改善社區及城市的安全而努力。」張婷立說。