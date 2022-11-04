我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

推特員工加州提告 「大規模裁員」違法 沒在60天前通知

愛阿華州造勢 川普：我「非常非常非常可能」參選2024

數據報告：謝安宜上任 警截停次數增加 明顯加強街頭執法

編譯組／舊金山2日電
分析報告指出，地檢長謝安宜上任後，舊金山警察加強了街頭執法工作。（美聯社）
分析報告指出，地檢長謝安宜上任後，舊金山警察加強了街頭執法工作。（美聯社）

一項分析舊金山數據的最新報告指出，在前地檢長博徹思（Chesa Boudin）被罷免、新地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）接任後，舊金山警察局明顯加強街頭執法工作。

報告指出，與謝安宜宣誓就職前三個月相比，謝安宜上任後的三個月裡，警方平均每日截停次數增加八次，增幅將近30%。

這項由紐約大學公共安全實驗室（Public Safety Lab）經濟學家薛克特（Lauren Schechter）與舊金山紀事報（Chronicle）合作進行的分析顯示，在謝安宜就職後的45天裡，舊金山警員每日額外進行十次的「公共秩序」截停，比謝安宜上任前增加20%。

公共秩序截停的對象包括故意破壞、非法傾倒、性招攬、擅闖他人物業、在公共場所坐臥等行為，這些行為通常被歸類為較輕微的罪行，與搶劫和槍擊等嚴重罪行相比，警察對這些罪行通常會行使較多的自由裁量權。

警方截停次數的增加提了一個問題：究竟這個變化是不是因為溫和派地檢長取代進步地檢長產生的結果？

警察批評者認為，在博徹思任職期間，警察是有目的無所作為，但這個說法遭到官員們的質疑。一些支持罷免博徹思的選民認為，因為博徹思對罪犯過於寬容，導致警察受到連累。

警察委員會主席班尼迪克托（Kevin Benedicto）對紀事報說：「這份報告暗示，警察的行為因為受到罷免選舉結果的影響，出現明顯變化。這個說法讓我很擔心。因此，我決定仔細審閱報告內容和數據，並將與警長史考特（Bill Scout）和舊金山警局領導層討論這些調查結果。」

報告還指出，同樣在謝安宜上任後不久，居民因為公共秩序問題向警方報案的次數變少，說明警方加強執法力度可能不是因為犯罪激增。由於這份調查的數據並不包括截停後警察採取的措施，因此分析結果未能顯示被逮捕人數否相對增加。報告也沒有顯示警察對暴力犯罪或財物犯罪的反應是否有明顯提高。

紀事報表示，儘管舊金山地檢長換人做並未顯著影響該市實際犯罪率，但的確影響了警察的行為。

為了將警察行為和其他因素（例如會變化的犯罪率和季節性）區分開來，薛克特將警察截停次數和居民向警方求救的次數進行比較。如果居民求救次數沒有增加，但警察截停次數卻增加，可能意味著警察正在積極對可疑的犯罪行為做出反應；如果警察截停次數與民眾求救次數同時增加，那可能就代表整體犯罪模式正在發生變化。

公共秩序截停似乎也反映出每位地檢長的優先事項。例如，博徹思2019年競選時強調，他不會起訴許多較輕微的罪行，例如賣淫和乞討。謝安宜則承諾要恢復舊金山的法律和秩序，公開表示支持警方打擊較輕微的罪行。

薛克特表示，她有興趣看看謝安宜任內的截停次數是否會繼續增加。她說，有些警察活動會在某一事件後出現短暫的變化，然後恢復到之前的平衡狀態。

警察 舊金山 博徹思

上一則

當反貪腐成為政治秀

下一則

布里德宣布 11月6日為舊金山「古銑賢日」

延伸閱讀

藝術家古銑賢將辦個展 舊金山政府定「古銑賢日」

藝術家古銑賢將辦個展 舊金山政府定「古銑賢日」
舊金山日落區毒駕司機 犯駕車過失殺人等重罪

舊金山日落區毒駕司機 犯駕車過失殺人等重罪
中華總會館172年 迎首位女總董林少琪

中華總會館172年 迎首位女總董林少琪
市長布里德挺第4區候選人殷嘉立 馬兆明：不在意外部聲音

市長布里德挺第4區候選人殷嘉立 馬兆明：不在意外部聲音
洛杉磯市議員梁家訓 再度面臨罷免危機

洛杉磯市議員梁家訓 再度面臨罷免危機

熱門新聞

徐麗麗為人熱心善良，在華埠頗有知名度。（親友供圖）

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

2022-10-28 15:01
好友30日說，徐麗麗8月21日遭男友Nelson謀殺當天，準備要和Nelson分手。（親友供圖）

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

2022-10-30 22:25
徐麗麗為人熱心善良，在華埠頗有知名度。（好友供圖）

徐麗麗遇害前 男友曾想偷偷轉移她資產

2022-10-29 02:18
73歲華裔男友Nelson Peter Chia，因經濟利益雇兇殺人，如果徐麗麗死亡，他將立即獲得100萬。（警方供圖）

金山知名牙醫徐麗麗身家千萬 男友謀殺她獲百萬壽險

2022-11-01 21:38
裴洛西住處所在的街區已被舊金山警局封鎖，現場有大量聯邦探員、警員出入。（記者王子涵/攝影）

裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認

2022-10-28 15:41
屋崙華埠商會最近舉行2022年網絡犯罪趨勢華埠社區會議。FBI舊金山分局網絡安全部助理特別探員主管陳思明（右）和華埠商會主席陳錫澎（左）出席。（記者劉先進 ／攝影）

「你敢曝光 就群發裸照」北加華女被殺豬盤騙走65萬

2022-10-27 19:51

超人氣

更多 >
芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠

芝加哥失蹤懷孕華婦 遭華人男友勒死 屍體藏水處理廠
逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國

逃亡海外27年 「紅通人員」屈健玲被緝捕遣返回中國
華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償

華裔開發商捲款潛逃中國被訴 檢方：禁止再執業 律師：有助求償
這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失

這10項超市裡的商品 最近恐會暫時消失
國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國

國土安全部：攻擊裴洛西丈夫兇嫌非法滯留美國