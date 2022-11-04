數據報告：謝安宜上任 警截停次數增加 明顯加強街頭執法

分析報告指出，地檢長謝安宜上任後，舊金山警察加強了街頭執法工作。（美聯社）

一項分析舊金山 數據的最新報告指出，在前地檢長博徹思 （Chesa Boudin）被罷免、新地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）接任後，舊金山警察 局明顯加強街頭執法工作。

報告指出，與謝安宜宣誓就職前三個月相比，謝安宜上任後的三個月裡，警方平均每日截停次數增加八次，增幅將近30%。

這項由紐約大學公共安全實驗室（Public Safety Lab）經濟學家薛克特（Lauren Schechter）與舊金山紀事報（Chronicle）合作進行的分析顯示，在謝安宜就職後的45天裡，舊金山警員每日額外進行十次的「公共秩序」截停，比謝安宜上任前增加20%。

公共秩序截停的對象包括故意破壞、非法傾倒、性招攬、擅闖他人物業、在公共場所坐臥等行為，這些行為通常被歸類為較輕微的罪行，與搶劫和槍擊等嚴重罪行相比，警察對這些罪行通常會行使較多的自由裁量權。

警方截停次數的增加提了一個問題：究竟這個變化是不是因為溫和派地檢長取代進步地檢長產生的結果？

警察批評者認為，在博徹思任職期間，警察是有目的無所作為，但這個說法遭到官員們的質疑。一些支持罷免博徹思的選民認為，因為博徹思對罪犯過於寬容，導致警察受到連累。

警察委員會主席班尼迪克托（Kevin Benedicto）對紀事報說：「這份報告暗示，警察的行為因為受到罷免選舉結果的影響，出現明顯變化。這個說法讓我很擔心。因此，我決定仔細審閱報告內容和數據，並將與警長史考特（Bill Scout）和舊金山警局領導層討論這些調查結果。」

報告還指出，同樣在謝安宜上任後不久，居民因為公共秩序問題向警方報案的次數變少，說明警方加強執法力度可能不是因為犯罪激增。由於這份調查的數據並不包括截停後警察採取的措施，因此分析結果未能顯示被逮捕人數否相對增加。報告也沒有顯示警察對暴力犯罪或財物犯罪的反應是否有明顯提高。

紀事報表示，儘管舊金山地檢長換人做並未顯著影響該市實際犯罪率，但的確影響了警察的行為。

為了將警察行為和其他因素（例如會變化的犯罪率和季節性）區分開來，薛克特將警察截停次數和居民向警方求救的次數進行比較。如果居民求救次數沒有增加，但警察截停次數卻增加，可能意味著警察正在積極對可疑的犯罪行為做出反應；如果警察截停次數與民眾求救次數同時增加，那可能就代表整體犯罪模式正在發生變化。

公共秩序截停似乎也反映出每位地檢長的優先事項。例如，博徹思2019年競選時強調，他不會起訴許多較輕微的罪行，例如賣淫和乞討。謝安宜則承諾要恢復舊金山的法律和秩序，公開表示支持警方打擊較輕微的罪行。

薛克特表示，她有興趣看看謝安宜任內的截停次數是否會繼續增加。她說，有些警察活動會在某一事件後出現短暫的變化，然後恢復到之前的平衡狀態。