邱彰籌畫「她的故事」展 庫比蒂諾登場

美國華人女性法律史庫比蒂諾展出。右二為邱彰。（記者李榮／攝影）

來自台灣的律師邱彰策畫的「她的故事（Herstory 2-美國華人 女性法律史）」展覽，近日到庫比蒂諾圖書館巡迴，展覽記載了從1912年到2020年之間華人女性參與以及發生的重大法律事件。邱彰表示，華裔 在美國的歷史應該要彰顯，而女性的地位也需要進一步提升。

「在美國做女性很難嗎？美國的女權真的是比男權低嗎？」邱彰表示，在矽谷的高科技公司中，女性職員的平均薪水只有男性的70%，其實還並未真正達到兩性同工同酬的理想。更何況，私人公司的薪資通常也不會公開，若是女性吃虧了要上法庭吿資方，想找到律師也不容易。因為，律師一旦代表了勞方，以後就不可能再代表資方了，而很少律師願意跟錢做對。

她進一步指出，女性的墮胎 權是由50年前著名的案例「Roe v. Wade」建立，也成為隱私權的典範之一，沒想到2020年在川普總統任命三位大法官進入最高法院之後，該案例被推翻，也使得女性的墮胎權不再是基本人權，最高法院認為能否墮胎由各州自行決定。如此也使得目前在美國，有26州以各種方式禁止女性墮胎，「這不但剝奪了女性對自己身體的自主權，也造成了私下販賣避孕丸的黑市蓬勃發展，反而嚴重危害到貧困婦女的健康與福利。」

庫比蒂諾市長蒲仲辰（Darcy Paul）在開幕致詞中指出，這項對於美國華人女性的歷史展覽非常有意義，也讓庫比蒂諾地區的居民更了解美籍華裔婦女的權益奮鬥史，更顯得現在許多美籍華裔婦女從事政治並有傑出的表現彌足珍貴。

邱彰進一步補充，她的孫子在小學二年級上學期的三個月裡，有兩個月在教授非裔美國人的歷史，美國小學生對馬丁路德金恩的故事耳熟能詳。然而，整個學期裡只有一天提到華人歷史，還只是中國人的舊曆新年；教材的內容是介紹華人會在新年時放鞭炮、舞龍舞獅，但卻沒有提及華人在美國的努力與貢獻。因此，邱彰也建議正在參選學區委員的蒲仲辰，當選以後應該把華人奮鬥史的教材納入小學課程之中，讓下一代熟悉華人在美國舉足輕重的貢獻。

「她的故事（Herstory 2-美國華人女性法律史）」展覽在過去六年內，已經在加州、夏威夷、紐約、德州等各處巡迴，至今30多場。灣區方面，先前也曾在舊金山、密爾比達等展出。邱彰表示，希望能藉著這項展覽，提升華人在美國社會的能見度，並增加主流社會對華人的同理心與尊重。

邱彰是在去年時，因為有感於亞裔社區面臨的仇恨犯罪與仇亞的情緒，而更積極涉入社會運動，並且也出版「她的故事Herstory 2-美國華人女性法律史」一書。書中介紹27位華人女性，涵蓋MeToo運動與華人女性參與社區、投入政治的故事。