庫比蒂諾5台裔候選人 網上政見發表

五位台裔候選人將在論壇中抒發政見與願景。（記者李榮／翻攝）

11月8日就是期中選舉投票日。庫比蒂諾台中友誼城市協會將於4日（周五）晚上7時，舉辦「台裔候選人選前網路開講」座談會。主辦單位指出，座談會不但為新入籍公民講解加州本地投票須知，同時也提供平台讓五位熱情幹勁十足的台裔候選，人有機會跟台中姊妹城市以及網路參與聽眾分享他們為民服務的緣起、歷程、過往成果與未來的使命願景。協會也呼籲，華人 應該珍惜手上寶貴的一票，做出行動投票給自己認同的候選人，「現在不投票，萬一將來對政策走向不滿時，没有人為我們發言時就遲了。」

當日一共有五位台裔候選人參加論壇，包括競選市議員連任的庫比蒂諾現任副市長趙良方（Liangfang (Liang) Chao）、競選庫比蒂諾聯合學區 學區委員的庫市市長蒲仲辰（Darcy Paul）、競選連任的庫比蒂諾學區委員劉錦宗（Jerry Liu）、競選選加州參議員的佛利蒙現任市長高敘加（Lily Mei）、競選佛利蒙聯合高中學區的北加州中文學校聯合會會長寇惠風（Stanley Kou）等人。

本職為工程師的趙良方是在2016年以第一高票當選庫比蒂諾聯合學區學委，後來在社區繼續深耕，受到一定群眾的支持，2018年被選入市議會，推動制定一系列政策。她表示，自己一直希望讓市府運作更加透明、公平，並且也長期致力於推動城市永續發展，期待改善城市與建設的配套設施，並且保護學校和公共用地，並關注社區安全。

轉戰學區委員的蒲仲辰也是長期的社區人士，曾是全州游泳冠軍，後進入哈佛法學院深造。蒲仲辰對社區服務非常有熱忱，兩次成功當選市議員，更是庫市市議會選舉歷史最高票獲得者。

現任學區委員劉錦宗從康乃爾大學畢業之後，除了本業以外也一直參加社區服務項目，還有在學校家長會等組織擔任義工。他的太太也是華人第一代移民，兩個女兒都在公立學校就讀。他指出，希望能用自己的力量回饋社區，讓更多移民家庭 得到幫助，將移民家庭佔大多數人口的社區變得更好。劉錦宗在幾個熱議的議題上，獲得不少民眾的支持，被支持者認為是保護社區和學校的代表之一。

現任佛利蒙市長高敘加更是有一定的主流知名度。在她的帶領下，佛利蒙幾次躍升全美最優秀城市之一，包括連續四年榮登WalletHub全美最快樂城市榜首、MONEY雜誌評佛利蒙為全美最佳城市及全美最安全城市排行榜第18名、全美城市運營評估的最佳市民服務品質第7名。

北加州中文學校聯合會前會長寇惠風今年是首次參選公職，就投入佛利蒙聯合高中學區選戰。他強調，華人在學區內佔很大的人口比例，而且華人向來重視教育，應該要有了解華人、知道移民需求的學區委員擔任代表發聲。