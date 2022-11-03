謊稱史丹福學生 混跡校園1年

男子謊稱是史丹福大學學生，在校園住了近一年。（美聯社）

據史丹福大學 官員和媒體報導，一名阿拉巴馬州 的男子佯裝是史丹福大學的學生，在校園宿舍間混跡長達十個月。

據校報Stanford Daily報導，阿拉巴馬州的威廉．柯瑞 （William Curry）上周四（27日）被從該校Crothers Hall的地下室帶走，在那裡他已經住了幾個星期。該校公共安全部門顯然在那天向他發出了驅離令，因為他被指控從宿舍地下室偷竊了一台電視。

史丹福大學發言人莫斯托菲（Dee Mostofi）在一份聲明中向「紀事報」證實，自2021年12月以來，柯瑞被報告多次進入校園。在第一次發現柯瑞住在宿舍時，該校公共安全部就對他進行了傳喚，此後又對他發了「多封 」驅離信，發送驅離信是傳喚擅闖校園者的先決條件。但直到周四事發，校方都無法找到柯瑞。

大學官員在聲明中說：「雖然針對防止非學生進入及居住在我們的宿舍，史丹福大學已經制定了規章制度，但本案的獨特之處，以及柯瑞先生的執意行為加之他與學生社區交好的能力，表明這些規定顯然存在漏洞。」校方表示會立即審查有關程序，以確保該類事件不會再發生。

根據這篇文章，大學管理人員和公共安全官員知道柯瑞的情況已經好幾個月了，並且至少四次將他從校園的不同建築裡帶走。據校報報導，學生、學校助理或學校研究人員都未收到過來自校方的關於柯瑞的通信。

柯瑞據稱2021年畢業於阿拉巴馬Vestavia Hills的Vestavia Hills高中，據史丹福校報報導，他謊稱自己被該大學的田徑隊招募，後來又向別人介紹自己是來自杜克大學（Duke University）的轉學學生。

據校報報導，柯瑞被指控連續幾個月闖入校園內的宿舍，並騷擾多名學生。據稱他還一度告訴警官，他是無家可歸者，「想躲雨」。幾名學生和宿舍管理員告訴校報，他們認為他是一名學生，因為他經常和其他學生混在一起。

一位學生告訴該報，「我們的宿舍管理員認為他是轉學的，只以為自己還收到沒有更新的名冊。」

據稱，柯瑞還創建了一個Tinder帳戶，將自己描述為一名20歲的史丹福大學學生，正在學習醫學預科。該報報導，他的個人資料截圖顯示他穿著史丹福大學的服裝。