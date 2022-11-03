日落區直達華埠 馬兆明促恢復7號巴士快線 籲交通局正視需求

32街夾Noriega街屆現有7號巴士站前，市議員馬兆明聯同華裔和日落區社區人士，一同要求交通局恢復日落區直達華埠的7號巴士快線。（記者張曼琳／攝影）

舊金山華裔 市議員馬兆明2日舉行記者會，要求市交通局（SFMTA）恢復日落區直達華埠 的7號巴士快線。馬兆明表示，華埠和日落區作為該市華裔占比最高的兩個社區間，提供直達快速巴士快線至關重要；此次也為來自社區的直接請求，如獲交通局通過，7號巴士將從日落區Noriega街直達華埠內部。

當天在32街夾Noriega街現有7號巴士站前，馬兆明聯同華裔和日落區社區人士，一同要求交通局恢復日落區直達華埠的7號巴士快線。馬兆明認為，在舊金山兩個最大的華人社區間，提供直達快線巴士服務至關重要。 他表示，日落區和華埠社區間聯繫深刻，居民間存在頗多的互動。但是長期以來，乘坐公共交通工具往來兩地十分不便，居民往往需要多次換乘，才能到達目的地。

他說：「 在日落和華埠間創建直達巴士快線，將有助於支持需要在兩個社區往返的家庭，共同支持華埠和日落區的商業。」他並指出不少日落區居民，需要搭乘長時間巴士去到華埠上班，十分辛苦；同時，日落區有非常好的學校，直達巴士也可幫助居住在華埠家庭，能夠更方便地送孩子在日落區上學。

馬兆明表示：「華埠顯然是華裔社區的中心，擁有華埠最發達的社區組織、基礎服務，許多日落區居民需要每周去，有時甚至每天去一次。」並感謝代表華埠的市議員佩斯金同他合作，一起向交通局施壓。

馬兆明還指出，疫情 前曾有7號巴士快線從日落區到市中心市場街（Market St），但沒有進入華埠，在市場街右轉，前往Transbay轉運中心，在華埠上班的人士需要在市中心等換乘巴士。在疫情流行前，他已經開始和交通局商討，將7號巴士路線延至華埠，但因疫情被延誤。

馬兆明說：「但現在我們終於擺脫了疫情流行，而且交通局正在恢復疫情流行期間，被切斷的大部分線路；」他強調：「這是一個非常重要的時刻，我們現在應該呼籲交通局，通過設立直達華埠的巴士快線來支持華裔社區，通過Kearn街並進入華埠」。

直達快線獲得多個華埠和日落區社區組織和居民的廣泛支持，舊金山華埠商戶聯會主席邵旗謙、日落區中華文化區總監黃麗瑜等出席記者會，以示對直達快線的支持。

邵旗謙表示：「我完全支持從日落區直達華埠的想法」，並表示他在華埠經營的商業中，很多的員工都住在日落區。「 每天他們在華埠上班，然後下班後返回日落區，」還透露，疫情後針對華裔暴力犯罪頻繁發生，因此很多員工在市中心等待換乘巴士時感到不安全。另外，有老一代華僑或長者，仍然居住在華埠，但他們的下一代都搬到日落區，如有直達巴士也將方便家庭成員的日常往來，他希望交通局積極推動這一計畫。