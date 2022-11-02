又有6女性出面指控 金山跟騷男再增6項控罪

在舊金山連環跟蹤騷擾許多女性的男子哈伯斯1日出席初步聽證會。（電視新聞截圖）

舊金山 檢方11月1日表示，由於又有六名受害者出面指控，涉嫌在舊金山跟蹤騷擾女性的嫌犯哈伯斯（Bill Gene Hobbs）再增六項控罪。

舊金山紀事報（Chronicle）在一系列報導中指出，哈伯斯在舊金山對許多女性做出侵略性行為，已有數十名受害者指控他抓住、追逐、親吻或色瞇瞇地看著她們。

六項新指控剛好是在哈伯斯案1日舉行初步聽證會時提出的，這場聽證會將持續多天；儘管哈伯斯不認罪，但檢察官 試圖說服法官允許他們對哈伯斯提起訴訟。

舊金山檢察官亞歷山大（Colin Alexander）表示，他們將告訴法官，哈伯斯是一名連環犯罪者，他以類似的模式騷擾數十名女性，在舊金山造成恐慌。

亞歷山大1日率領多名警員出庭作證，回憶過去一年中發生的多起事件：一名受害者指被哈伯斯「熊抱」動彈不得，第二名受害者說哈伯斯抓了她的臀部，第三名受害者稱哈伯斯試圖在酒吧裡親吻她，第四名受害者說在街上進行臉書商品交易時被哈伯斯摟住腰部。

哈伯斯的公辯律師布利克（Max Breecker）在聽證會上對證人提出質疑，詢問為何一些受害者等了將近一年才向警方報案，以及媒體報導是否會影響受害者報案時的說法等。

哈伯斯先前要求法官釋放他，讓他到貝克斯菲（Bakersfield）與母親同住，但遭到法官拒絕。哈伯斯的母親1日也現身法庭。

哈伯斯在法庭上多次轉頭微笑看著聽證會的出席者，並多次主動拉下口罩讓證人看清楚他的面貌。

在紀事報專欄作家奈特（Heather Knight）發表多篇報導後，哈伯斯兩周前在舊金山水上公園（Aquatic Park）附近被捕。

自2017年以來，舊金山檢方已經對哈伯斯提出過六項刑事訴訟 ，此外，哈伯斯還被控非法侵入、毆打他人、提供虛假訊息給警方、非法監禁等，但這些案件全部都被高等法院法官駁回。