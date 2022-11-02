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非營利組織拿錢不做事？ 司嘉怡擬立法加強市府撥款監管

記者王子涵／舊金山報導
司嘉怡（Catherine Stefani）擬立法加強對非營利組織撥款狀況監管。（舊金山市府官網）
司嘉怡（Catherine Stefani）擬立法加強對非營利組織撥款狀況監管。（舊金山市府官網）

社區非營利機構是舊金山市府向居民提供服務的主要媒介，然而長期以來政府撥款缺乏統一長期的監管機制，導致部分機構「拿錢不幹事」，或工程縮水的狀況。第二區市議員司嘉怡（Catherine Stefani）擬立法改變這種狀況。

舊金山主計長辦公室8月發布的一份審計報告顯示，市府各部門是通過各自的標準判斷非盈利結構的表現是否符合预期，這對市府和非盈利組織本身都是十分低效的制度。

司嘉怡在上周的市議會上表示，她正要求市府律師辦公室起草立法，以規範和簡化現有程序，加強績效衡量和績效監管。她強調要加強非營利機構審計的透明度，以便市議會和公眾方便評估結果。

每一年，舊金山市府向以社區為基礎的非營利組織撥款數十億元。這些組織經營著遊民收容所，提供戒毒治療，或可負擔住房等服務。

根據主計長辦公室的分析，市府在當年與700多個社區組織簽訂2494份有效協議，總價值超過16億元。根據舊金山觀察家報（San Francisco Examiner）報導，非盈利組織「城市煉金術」（Urban Alchemy）與舊金山公共圖書館簽訂安保服務合同，與遊民和支持性住房部簽訂小房子（Tiny House）合同，還與工務局簽訂公共廁所服務項目。

但市主計長羅申福（Ben Rosenfield）指出，各部門並不總是將成果和數據分享出，他認為市府需要做出更多監管的工作，促進城市更有意義的發展。

10月初，舊金山標準（The San Francisco Standard）爆料，市監獄衛生服務主任普拉特（Lisa Pratt）還為一家非盈利組織Baker Places提供顧問服務，在原有42萬8750元的工資基礎上，得到12萬3000元的報酬。

然而令人驚訝的是，市議會在今年早些時候剛剛批准對該非營利機構120萬元的撥款，該組織聲稱有破產風險。市府在最近拒絕了該組織另外400萬元的撥款請求。

司嘉怡表示：「我們需要知道市府所資助的服務，到底能產生多大影響，無論是其組織表現是否達標，還是陷入財政困境。」

市長布里德（London Breed）也曾表示，市府的投資並沒有轉化成實際的行動，沒有達成預期的目標，導致社區不得不挺身而出。

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