馬兆明提案保障軍人雇員權益 徵召期間 企業須確保全薪和休假

若馬兆明(中)的法案被通過，將成為全美首部保護退伍軍人雇員的法律。（記者王子涵／攝影）

11月正值舊金山 退伍軍人月，為保護軍人的收入穩定，減少經濟負擔，舊金山市議員馬兆明（Gordon Mar）1日提出新法案，要求大型企業在軍人雇員被臨時徵召期間，支付其正常薪水與軍隊補助之間的差額。若法案通過，將成為全美首部保護軍人雇員的法律。

馬兆明表示，舊金山約有2000人作為軍隊的後備役及國民警衛隊。他們不僅為國家安全做出犧牲，更為舊金山市的經濟繁榮做出貢獻，在很多的國內緊急情況和自然災害中，也成為關鍵的響應者；如在2020年大選前後保衛國會大廈、應對加州 山火災害以及新冠疫情 等。「在非服役期間，他們面臨很多挑戰，如就業歧視、收入無保障、經濟壓力、精神心理壓力甚至自殺等，其比例遠高於普通工人」。馬兆明說。

「被徵召軍人收入保護法案」將要求雇員超過100人的大型企業，支付軍人雇員正常薪水與軍隊補助之間的差額，確保其在服役期間得到全額薪水休假的待遇，最長可達30天。馬兆明強調，該權利已經在城市其他公共部門中推廣開來，一些私營企業如Salesforce更為其軍人員工提供長達一年的全額薪水休假的補償。

「在退伍軍人月的第一天，我們提出這項立法，是為了支持後備役軍人，感謝他們為國家做出的犧牲」。馬兆明說。

退伍軍人及舊金山市立大學校董王兆倫（Alan Wong）表示，許多後備役軍人在被徵召期間失去工作的薪酬、被教育的機會以及與家人的時間。「他們不得不放棄平民工作的更高薪水，這是很大的犧牲。」王兆倫說。

他回憶道，在宣誓就職成為舊金山市立大學校董的那天，國民警衛隊要求他在次日凌晨趕往沙加緬度完成總統就職活動的保衛任務。「在會議後，我馬上收拾行囊，在凌晨趕到那裡完成了為期八天的任務。」王兆倫說，「當我看到為國家服務的軍人面臨經濟壓力時，我很心痛。」

馬兆明說，大型企業有能力支付軍人雇員的差額薪水，而中小型企業仍極大地受到疫情的影響，針對這一部分軍人雇員，他將進一步提出法案，保護軍人權益。

市議員梅義加（Myrna Melgar）是該法案的共同起草人之一。她表示，軍人在利用軍隊所教授的技能服務社區保護家庭，如軍醫退役後成為醫生，但一些軍人在返回社會工作時遇到很多困難。「感謝市議員馬兆明的領導，在保護軍人權益的問題上，他一直在前線。」梅義加說

退伍海軍及退伍軍人事務委員陳國慶（Hanley Chan）表示，要讓軍人服務國家變得可行；「每一個人都有帳單要付，在軍人服務國家的同時，該法案將保護軍人本身。」