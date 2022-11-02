推特員工恐被裁 金山市長伸援手：我們有5000職缺

針對推特的裁員，舊金山市長布里德表示，會向被裁員工伸出橄欖枝，提供舊金山市、縣的工作機會，或其他類似高科技公司的工作。目前，舊金山市、縣職位空缺為5000個。（記者劉先進 ╱攝影）

特斯拉創始人馬斯克（Elon Musk）收購總部位於舊金山 的推特 （Twitter）後，大動作不斷；包括計畫首輪裁員 25%，最多可裁員75%。11月1日的市長中文媒體圓桌會議上，舊金山市長布里德接受本報提問時表示，為應對裁員，正在接觸推特公司，向被裁員工伸出橄欖枝，提供舊金山市、縣的工作機會，或其他類似高科技公司的工作。目前，舊金山市、縣職位空缺為5000個。

布里德說，馬斯克收購推特後，推特上仇恨言論飆升，很擔心推特上的種族或仇恨言論，助長仇亞犯罪；市府在舊金山已經投入大量資源，幫助護送計畫，提供社區大使和巡邏等服務；警局逮捕了一些涉及仇恨犯罪的嫌疑人，而地檢長謝安宜也確保這些人被起訴，為犯罪付出代價。

布里德並表示，過去幾個月，治安水準得到改善，這是因為社區團結一致，提供資源，執行相關計畫。比如，之前有人在華埠破壞30多家企業，目前被抓獲關押在監獄中；「類似事件有很多，有人在打破商戶玻璃，有人在胡亂塗噴油漆塗鴉，希望城市繼續沿著目前的路線工作，我們最不需要的，就是任何形式或來自任何人的仇恨言論。」

布里德說，非常關注推特這個社媒平台，她本人也從不少非裔婦女那裡獲悉，看到更大範圍的一些（仇恨）觀點，讓她們決定取消推特帳戶；「我也聽說很多針對對猶太社區的攻擊，助長了仇恨言論，不幸的是，推特一直是一個非常有毒和真正消極的環境。我不是推特的粉絲，寧願不使用它，但它是一個平台，能夠讓人更及時的方式發出資訊。我希望其他平台的出現，將更好地發布適當的內容，並能夠與公眾溝通。」

根據華盛頓郵報等媒體報導，馬斯克收購推特後，計畫總共裁員75%。預計最快在11月1日裁員，避免員工拿到股票贈予的賠償金，首批裁員25%。布里德表示，當馬斯克在加州時，特斯拉從加州獲得數十億的稅收減免，而且做出偉大、創新、對環境友好的電動車。馬斯克收購總部位於舊金山的推特，這是另一家在市內獲得大量減稅的公司。「推特一直有很多不確定因素。現在這個收購已經通過了。我相信已經有一些裁員了。」

布里德說，市府正在接觸不少裁員的人，嘗試提供為城市工作的機會，「我們有近5000個空缺。我們也和其他有大裁員的公司有聯繫，嘗試給與工作機會。因為我們需要幫助，需要支持，舊金山有很多就業機會，城市失業率仍低於3%。這些被裁員的人，都是非常有才華的人。我相信，他們會有可能也許在類似的公司工作，或者希望考慮舊金山市和縣工作。市府正在做一些外聯工作。我將向推特的雇員提供更多的資訊，以作為一種選擇。」