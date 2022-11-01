終達協議 聖縣醫院11月不罷工

聖縣與縣立醫院員工達成協議，11月將不會罷工（取自山谷醫師工會官網）

由於聖他克拉拉縣人力不足，醫師工作強度過大，山谷醫師工會（Valley Physician Group）原打算在11月1日至5日組織醫師進行罷工 抗議。此舉引發了爭議，一方面醫師們由於長期工作壓力過大感到精神崩潰，另一方面眾多焦急的患者面臨重新排隊等候檢查的不便。

聖縣政府與山谷醫師工會達成初步協議，並於日前發表聲明指出，原定於11月1日的罷工活動將得以避免。

聯合聲明指出，雙方致力於共同努力，應對所有這些健康服務提供者所需面對的各種困難和挑戰，特別是那些為最需要得到健康照顧的弱勢群體提供服務的醫師所面臨的挑戰。

山谷醫師工會在官網表示：「我們擔心諸如長期人員短缺、預約超額以及專業服務等待時間過長等問題，會損害我們病患的體驗和他們的健康。這將對依賴公共系統提供護理的低收入 社區造成極大的影響。」

根據聖縣縣長史密斯（Jeff Smith）提供的訊息，聖縣在接收到罷工通知前，已同意未來五年內向醫師額外支付總計7.26億元的薪資，還同意增加更多的支持人員和資源，改善工作條件。

目前最新臨時協議的具體內容還未被透露。根據10月初山谷醫師工會提出的訴求，醫師工會希望將每半天的患者病例數從11名患者減少到10名患者，雇用更多的專科醫師，並為完成文書工作和回覆電子郵件等行政工作留出更多時間。

目前，暫定的新協議將被提交給縣議會和山谷醫師工會成員進行投票 批准。