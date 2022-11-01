貪腐審判未決 聖縣警長突提離職

貪腐審判尚在進行中，聖他克拉拉縣警長突然致信退休離職。(美聯社)

聖他克拉拉縣警長史密斯(Laurie Smith)的貪腐案審判仍在進行中、陪審團正在討論她是否濫用辦公室職權。然而，史密斯31日突然向聖縣遞交退休離職信，當天自她工作了近50年的機構退休下台。

史密斯致信給聖縣議會的一名書記員，信中只有一句話寫道：「這封信是通知你們，我的退休於2022年10月31日周一立即生效。」

已擔任六任聖縣警長的史密斯，1998年首次當選聖縣警長。截至31日下午，她並未發表任何公開聲明。律師路比(Allen Ruby)拒絕發表評論，理由是審判正在進行。聖縣警長辦公室發出聲明、證實史密斯退休，並宣布由曾在審判期間與先前大陪審團討論被傳喚為證人的副警長賓德(Ken Binder)，臨時代理領導聖縣警局。

「副警長協會」(Deputy Sheriffs' Association)會長艾德(Ryan Elder)表示，工會支持史密斯的決定，並且「期待翻開新的一個篇章，推動警局向前發展。」艾德說，感謝史密斯數十年來的服務，希望新領袖能重拾警局信心，其中已有部分在汙穢事件中被玷汙。

史密斯原已於今年初宣布計畫明年1月任期結束時退休，政治與法律審查疑雲是不競選連任的主要原因。11月8日，聖縣選民將自已退休警長傑森(Kevin Jensen)、退休巴洛阿圖警長暨前洛杉磯 縣警長瓊森(Robert Bob Jonsen)，選出繼任警長人選。

史密斯退休的決定，可能試圖削弱貪腐審判的結果，她面臨縣民事大陪審團提起的六項腐敗與蓄意行為不當的民事指控。包括涉及她發放隱蔽式攜帶武器許可證的非法偏袒、逃避贈禮報告透明度、抗拒民事稽核員對受到高度重視的監獄 傷害案件調查等指控。其中僅需有一項罪名作出有罪判決，將會對她開除公職。

於此同時，有新聞媒體透過公開紀錄證實，前聖縣副警長成洙一(Rick Sung)因涉嫌隱蔽持槍許可證賄賂而被刑事起訴，他已於10月20日悄悄地退休。檢察官認為，成洙一的作法，與史密斯在民事法庭受審的作法相似，他自 2020 年 11 月以來一直處於行政休假狀態。

史密斯的退休金 從未面臨風險，因為具有刑事審判結構、但在民事法庭進行的貪腐審判，不能以重罪定罪告終，只能將她免職。公開紀錄顯示，她於2021年獲得近50萬元薪資與福利，基本薪水為31萬2000元。警長辦公室紀錄顯示，成洙一以29萬8000元的薪水退休。