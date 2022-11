沙國親王成推特第2大股東 民主黨聯邦參議員籲查

沙國親王成為推特第二大股東,聯邦參議員墨菲呼籲政府調查推特交易案。(美聯社)

由於認為沙烏地阿拉伯在馬斯克 (Elon Musk)推特 收購案中扮演的角色可能影響國家安全,民主黨聯邦參議員墨菲(Chris Murphy)31日呼籲政府調查。

美國有線電視新聞網(CNN)報導,沙烏地阿拉伯阿瓦里德親王(Alwaleed bin Talal)透過將其價值19億元的推特持股轉讓給馬斯克,協助馬斯克以440億元成功收購推特,此舉使他成為推特第二大股東,僅次於馬斯克本人。

墨菲31日推文說:「對壓制政治言論和影響美國政治有興趣的沙國人士,現在成為這個主要社群媒體 的第二大股東,我們應該要對此有所憂慮。」

墨菲呼籲美國外資投資委員會(Committee on Foreign Investment in the United States,簡稱CFIUS)對沙國「可能影響國家安全」的行動展開調查。

儘管馬斯克上周已完成對推特的收購,但這項收購仍然需要接受國家安全審查。

根據CFIUS 2021年提交給國會的報告,如果委員會成員認為存在國家安全問題,委員會有權對未決或已完成的交易展開審查。墨菲說:「這裡明顯存在著國家安全問題,CFIUS應該進行審查。」

墨菲還指出,另一個主要社群媒體TikTok是中國企業所有,這是一種危險趨勢,美國不應該接受。

10月初,在彭博(Bloomberg News)報導拜登政府正在討論是否對馬斯克一些企業進行國家安全審查後,推特股價應聲下跌。

不過,官員駁斥這項報導。國家安全委員會發言人華森(Adrienne Watson)10月21日發表聲明說:「我們並不知道有任何這樣的討論。」