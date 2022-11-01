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想社區之所想 馬兆明獲華裔支持

記者張曼琳／柏林甘報導
尋求連任的舊金山第四區華裔市議員馬兆明（右六）近期舉行的拉票活動現場。（取材自馬兆明臉書）
尋求連任的舊金山第四區華裔市議員馬兆明（右六）近期舉行的拉票活動現場。（取材自馬兆明臉書）

馬兆明競選連任，獲華裔社區廣泛支持，包括州眾議員丁右立、舊金山第一區市議員陳詩敏、教委會主席林謙悅、市立大學校董黃兆倫、退休法官郭麗蓮、舊金山警察委員余健全、社區住客聯會主席梁榮浩等，均參與到過去幾個周末的競選活動中。馬兆明和他的競選團隊，正抓住最後時間，全力為競選造勢。

馬兆明感謝大家支持，他在拜會世界日報時表示，上個任期中面臨頗多挑戰，但十分榮幸能作為亞裔民選官員代表成為擁有大量華裔人口的第四區市議員。下個任期，他將延續上個任期的努力，將華裔社區最為關係的治安問題放在首位。

他說：「公共安全已經成為華裔社區最關心的問題，不僅僅是因為反亞裔仇恨和暴力，而是整體的公共安全比如財產犯罪、盜竊案的增加等。」作為市議會公共安全委員會主席，他支持社區與警察部門合作，制定了五項社區安全計畫。更重要的是，他也支持為警局增加人手。

作為預算委員會成員，在今年的預算中，批准了在未來兩年內雇用200名新警察，目前正推動設立八期警察學院。他透露，在過去兩年的疫情流行期間，有大批警員退休和辭職，導致了數百個職位空缺；「這很大程度上導致了執法空缺。」他還計畫推動提高警員起薪，以便舊金山在僱用和留住警察方面更具競爭力。

警察 華裔 舊金山

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