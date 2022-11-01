馬世雲、安世輝 為L、C提案站台

加州財務長馬世雲（後右四）與舊金山第11區市議員安世輝（後左三）。（利澤鏗提供）

加州財務長馬世雲（Fiona Ma ）與舊金山 第11區市議員安世輝（Ahsha Safai）日前到日落區及基澤體育場（Kezar Stadium），為舊金山L提案與C提案競選造勢。

距離選舉日已不足兩周，根據目前選務處數據，全市整體投票 率仍不足15%，仍有許多居民還未將選票寄回。馬世雲鼓勵舊金山居民，在11月8日前完成投票，並一起支持C提案與L提案。

「C提案將提高舊金山市在解決遊民 問題上的開支透明度，並對這部分財政進行問責。」馬世雲說，「L提案則有助於維修改善舊金山道路及改善公共交通。」

她強調，兩項提案都不會加稅，且對華人社區有益處。她說：「我呼籲大家要大力支持這兩項提案。」

安世輝是C提案的主要發起人之一。他表示，舊金山居民對於遊民問題已經十分厭倦，很多居民並不理解，市府每年花費了近7億元去處理這個問題，但為什麼一直沒有改善呢？他說，「其中一個原因就是時任政府的撥款無任何實際的問責制。」

他解釋道，C提案將建立一個監督委員會，由遊民問題專家組成，他們會確保撥款透明，定期進行審計，並為公眾提供進度和報告。

提案競選團隊代表利澤鏗（Dixon Li）表示，C與L提案對華人居民十分重要。L提案除了撥款維修道路外，還會為華裔長者以及殘障人士所依賴的接送服務撥款。如果被否決，舊金山將失去數以億計的聯邦及州撥款，帶來連環效應。