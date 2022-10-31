平安過萬聖夜 少開車、貼反光膠帶、阻寵物玩弄南瓜燈

幼童隨時可能在萬聖夜從停放的汽車或障礙物後面跑出來。（記者陳爍嘉／攝影）

孩子和成人都喜歡萬聖節 和萬聖節前夜，喜歡在10月31日晚上扮成自己喜歡的角色人物或妖魔鬼怪出現在街頭巷尾，逐戶敲門要糖果，不給糖就搗蛋。

但萬聖節活動也可能給人們帶來意想不到的安全風險。根據美國國家公路交通安全管理局的數據，萬聖節是一年中與行人有關的車禍 發生最多的日子之一。

聖荷西 市提醒機動車駕駛員：在萬聖夜開車需要駕駛員格外警惕，隨時注意在道路或路緣走路的行人，特別是在燈光昏暗的情況下。矮小的幼童隨時可能從停放的汽車或障礙物後面跑出來，所以建議司機避免在萬聖夜活動的高峰時段（下午5時到9時）開車。

如果居民確實需要在萬聖夜開車，應格外小心可能出現的兒童，特別是倒車的時候；建議司機在居民區減速駕駛，以令自己有足夠的時間來應對突然闖入街道的行人。市府鼓勵經驗有限的新手司機在萬聖節期間待在家裡。

聖荷西消防局提醒家裡有孩子的居民：年齡小於12歲的兒童出門慶祝萬聖節必須有一名負責任的成人隨時陪伴，並學會撥打911電話以防他們與成人走散。足夠成熟的兒童可以在沒有監督的情況下外出，但家長應與他們約定好回家的具體時間，提醒他們不要進入陌生人的家或車，並讓他們攜帶手機。

另外，為了使機動車駕駛員更容易在萬聖夜看見行人，所有出門慶祝萬聖夜的人都應該攜帶手電筒、佩戴閃光燈或將反光膠帶黏貼到他們的衣服或服裝上。

萬聖節帶來的危險不僅存在於出門活動的孩子和成人身邊，它還可能會對寵物帶來風險。

居民應該將萬聖節零食放在寵物吃不到的地方。許多萬聖節零食對寵物有毒，包括各種形式的巧克力和含有木糖醇的無糖糖果，都會給寵物帶來嚴重的健康問題。

常見的萬聖節裝飾品也可能對寵物造成威脅。好奇的小貓特別容易被蠟燭火焰燒傷或燒焦。居民自製的南瓜燈很容易被撞倒，並可能會引發火災，燒傷寵物。南瓜和裝飾性玉米等流行的秋季植物是無毒的，但會導致食用它們的寵物胃部不適。

對於一些寵物來說，穿著萬聖節服飾，與陌生人接觸都可能會讓他們感到壓力，寵物主人需隨時注意愛寵的精神狀況。