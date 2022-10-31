我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

尹錫悅梨泰院勘災問「這裡死了那麼多？」網轟：瘋了吧

彭博：美建議歐盟考慮對俄出口管制 也拿來對付中國

馬兆明：可視門鈴 與金山警局實時監控無關

記者張曼琳／舊金山報導
馬兆明（中）和亞裔副警監克魯茲（左）接受媒體訪問。（記者張曼琳／攝影）
馬兆明（中）和亞裔副警監克魯茲（左）接受媒體訪問。（記者張曼琳／攝影）

舊金山華裔市議員馬兆明（Gordon Mar），日前拜訪去年首個免費安裝和使用智能門鈴的日落區長者劉林麗松（Jenny Low）家，以繼續推進免費智能可視門鈴在長者家庭的使用的同時，也回應媒體提出智能可視門鈴的投入與允許警局獲取實時監控錄像間的關係。馬兆明表示兩者不存在聯繫，但在涉及特定犯罪時，警方或許有可以獲取門鈴拍下的監控錄像。

今年由市長布里德（London Breed）提出允許警局獲取實時監控錄像，以支持和協助犯罪調查的「非城市實體監控攝像機政策條例」的立法程序仍在進行中，因該條例涉及居民隱私和警方權利濫用，引發頗多爭議。

馬兆明在28日拜會長者的活動時向媒體表示，其推進的智能可視門鈴計畫，與允許警局獲取實時監控的條例「沒有任何關係」，並強調，「可視門鈴家庭安全計畫專注於防止財務盜竊和屋主的人身安全」。

同時他表示，如有涉及大型集會、遊行和特定犯罪時，警方或許會向屋主們獲取門鈴拍下的監控錄像。他還說：「但我不認為，這樣的情況會時常在發放可視門鈴的住宅區中發生。」

馬兆明表示，在市議會通過的監控條例後，如果發生重大犯罪或安全事件，舊金山警局現在有權請求訪問實時視頻監控錄像，因此每位獲得智能可視門鈴的屋主或許會被警方要求提供監控視頻，以支持和協助特定的犯罪調查條例。

警局亞裔副警監克魯茲（R.Cruz）也參與到拜訪長者的活動中。他表示：「安全攝像頭是我們用來預防犯罪的調查工具，可以協助警方破案，所以增加更多的攝像頭，只是幫助我們保障市民的安全。」克魯茲也認為除了攝像頭外，更重要的是加強社區鄰里間的關係：「居民最了解自己的社區，如果間到不尋常的事情發生，可以隨時撥打非緊急匿名舉報熱線5530123或緊急狀況下撥打911」。他鼓勵多參加警局舉辦的社區會議，說出自身對安全的顧慮。

舊金山 克魯茲 遊行

上一則

徐麗麗遇害當天 準備與男友分手 「不知是否因此起殺機」

下一則

謝安宜稱嫌犯攻擊目標是裴洛西 駁斥流傳陰謀論

延伸閱讀

偷窺隱私？升降桌暗藏攝像頭 樂歌稱監測心率 網民不信

偷窺隱私？升降桌暗藏攝像頭 樂歌稱監測心率 網民不信
馬兆明推廣可視門鈴 計畫添200個 幫助日落區長者在家更安全

馬兆明推廣可視門鈴 計畫添200個 幫助日落區長者在家更安全
參議員克魯茲 推特發假圖文又速刪

參議員克魯茲 推特發假圖文又速刪
帕克蘭高中槍案 陪審員傳遭威脅 一罪不二罰 調查結果不影響判刑

帕克蘭高中槍案 陪審員傳遭威脅 一罪不二罰 調查結果不影響判刑
佛州帕克蘭校園槍擊案 兇手逃死被判無期徒刑

佛州帕克蘭校園槍擊案 兇手逃死被判無期徒刑

熱門新聞

徐麗麗為人熱心善良，在華埠頗有知名度。（親友供圖）

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

2022-10-28 15:01
這棟位於阿賽頓Stockbridge Avenue上的豪宅，前屋主是前科累累的華裔劉強尼。（電視新聞截圖）

阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科

2022-10-23 14:49
徐麗麗為人熱心善良，在華埠頗有知名度。（好友供圖）

徐麗麗遇害前 男友曾想偷偷轉移她資產

2022-10-29 02:18
裴洛西住處所在的街區已被舊金山警局封鎖，現場有大量聯邦探員、警員出入。（記者王子涵/攝影）

裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認

2022-10-28 15:41
屋崙華埠商會最近舉行2022年網絡犯罪趨勢華埠社區會議。FBI舊金山分局網絡安全部助理特別探員主管陳思明（右）和華埠商會主席陳錫澎（左）出席。（記者劉先進 ／攝影）

「你敢曝光 就群發裸照」北加華女被殺豬盤騙走65萬

2022-10-27 19:51
好友30日說，徐麗麗8月21日遭男友Nelson謀殺當天，準備要和Nelson分手。（親友供圖）

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

2022-10-30 22:25

超人氣

更多 >
警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明

警：首爾踩踏事件增至154死 26死為外國人 剩1人身分不明
梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因

梨泰院死者為何多為年輕女性？消防救災專家曝關鍵原因
24歲男偶像命喪梨泰院 友人悲痛證實死訊

24歲男偶像命喪梨泰院 友人悲痛證實死訊
梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了
金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手