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華埠資源展會 逾30公共安全相關機構設攤

記者王子涵／舊金山報導
市長布里德感謝社區組織的支持和幫助。（記者王子涵╱攝影）
市長布里德感謝社區組織的支持和幫助。（記者王子涵╱攝影）

第17屆華埠資源展會日昨在花園角廣場召開，超過30家公共安全機構以及社區組織設立攤位，為華埠居民提供幫助。舊金山地檢長謝安宜（Brooke Jenkins）表示，華埠居民仍然感到不安全，一些針對長者的犯罪也時常發生，所以資源展會如今更為重要。

華埠資源展會起始於2005年，時任舊金山地檢長賀錦麗（Kamala Harris）創辦此展會。29日當天，包括舊金山警局、消防局、水局、地檢處受害者服務部、灣區反人口拐賣合作組織、殘疾人及老年人服務部、華人健康組織聯會、安老自助處、社區青年組織等30多家機構都設立攤位。

謝安宜強調，針對長者的犯罪是不可容忍的，展會將幫助居民保持警惕，避免犯罪的發生。她提醒道，夜間要結伴出行、隨時觀察周圍環境、不要攜帶大筆現金等。受害者要及時前往舊金山警局報案，或去地檢處的受害者服務部尋求幫助。

市長布里德（London Breed）感謝所有支持街頭大使項目的社區組織，以及在華埠辛勤付出的中央警局警員。「我們投入了很多資源保證公共安全，但如果沒有社區的支持，這不可能成功。」布里德說。

舊金山警察委員、合和會館主席余健全（Larry Yee）表示，華埠資源展會為華埠弱勢的長者和移民社區服務，她感謝地檢長能夠繼續這一傳統。他提到，地檢處繼續為ADA欺詐性法案上訴，保護華埠小商業，同時打擊詐騙類犯罪，保護長者和移民的利益，他再次感謝警局全天24小時的保護。

警長史考特（Bill Scout）強調，街頭大使項目在上周得到了大力增強，大使不僅來自於警局，還來自於其他公共安全部門。「如果你需要幫助，且不是與警局相關的事，他們能夠為你提供幫助。」史考特說。

當天到場的還有，中央警局代理局長法默（Douglas Farmer）、岡州總會館主席黃國康、安老自助處總裁及執行董事鍾月娟、社區青年中心行政主任溫靜婷等。

華埠資源展會起始於2005年。前排左四史考特，左五謝安宜。（記者王子涵／攝影）
華埠資源展會起始於2005年。前排左四史考特，左五謝安宜。（記者王子涵／攝影）

華埠 舊金山 移民

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