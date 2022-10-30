我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

首爾151死震驚全球 韓媒：市政府事前沒做人流控管討論

聯準會本周預估再升息3碼 明年經濟恐步入衰退

廣西小伙單車環遊世界 騎到舊金山 為了省錢經常睡在帳篷

記者李榮／灣區報導
獨自一人準備環遊世界。（羅明寧提供）
獨自一人準備環遊世界。（羅明寧提供）

「小時候生活好苦，真的太難了。一個禮拜才吃上一次肉，營養不良個頭比同齡同學小很多。」今年30歲的羅明寧（阿寧），出生於廣西南丹縣六寨鎮龍馬村，窮鄉僻壤資源缺乏，一家人連填飽肚子都很勉強；能上學是靠善心人與朋友接濟，才艱難地完成學業。出生窮困家庭的他，卻有很大的夢想與實踐能力，在事業上小有所成後，開始了他的築夢計畫，準備騎著自己做的竹子單車環遊世界。

羅明寧沿著美西海岸一路騎到灣區，27日到南灣就受到灣區運動愛好社群熱情款待，包括慢跑團體「BURN」的核心成員Kevin Li、Annie Zhang等人都來接待阿寧。帶他吃飯、歇息，補充營養好再上路，順便還理了個髮。預計一行人準備要陪他騎車到普利桑頓，接著羅明寧就要再次獨自踏上征途，先到優勝美地國家公園，再往南到墨西哥下加利福尼亞巴哈（Baja），之後再到南美阿根廷，並計畫從阿根廷乘船到南非，從非洲騎完後搭船到歐洲，再從歐洲騎回北京，完成下半段的單車環遊世界之旅。

羅明寧愛好畫畫，但完全是在圖書館裡自學。（羅明寧提供）
羅明寧愛好畫畫，但完全是在圖書館裡自學。（羅明寧提供）

羅明寧幾年前開始有單車環遊世界的想法。廣州中山大學畢業以後，輾轉幾個打工都不太順利，因緣際會下到單車店上班，學習修理單車。後來他到北京與上海開單車工作室，並且主打用竹子製作單車的課程，吸引許多外國人與單車愛好者的歡迎，連阿里巴巴創辦人馬雲都收藏他的竹子自行車。在經營單車店的過程中，他認識到世界各地的朋友，還碰到有車友從印度一路騎車到中國，也讓他萌生單車大長征的想法。

羅明寧出生偏鄉，卻有無畏追夢的精神。（羅明寧提供）
羅明寧出生偏鄉，卻有無畏追夢的精神。（羅明寧提供）

啟動夢想 因疫情受阻

羅明寧下了決心把工作放在一旁，正式啟動環遊世界的大計畫。最初出發時碰到比較大的阻力，因為疫情關係一度很難出行，他騎到哈薩克就等了很久，接著新疆又封了。後來回到北京，一等又是遙遙無期，所幸在北美開放後重新上路，決定先搭飛機到洛杉磯，穿越美國到紐約，再騎到加拿大。這次是從溫哥華往下，經過舊金山與網路上認識的朋友相聚。

如果狀況好，他每天大約要騎大概一百公里，為了省錢多數睡在帳篷內，吃飯也簡單，營火煮食就是一餐。他說，這種生活並不感到苦，因為小時候生活不好，習慣了。即使後來收入有所改善，也還是能1500人民幣過一個月。

羅明寧（中）受到灣區運動愛好社群的歡迎。（記者李榮／攝影）
羅明寧（中）受到灣區運動愛好社群的歡迎。（記者李榮／攝影）

羅明寧說，那時在經營車行時聽了客人很多有趣的故事，心中很是嚮往，「總覺得哪天有時間也想去騎一趟！」另一方面，當時也覺得在單車這行有一些倦怠，「我一輩子就做這件事情（修車），生命是不是沒有太大意義？人生要有值得回憶的一點東西，才沒有白白浪費。騎車環遊世界，我覺得這件事情挺好的，沒什麼毛病。或許不一定對世界有什麼貢獻，但不會是錯的事情，又是跟我職業相關的事。」

羅明寧終於騎到舊金山灣區。（羅明寧提供）
羅明寧終於騎到舊金山灣區。（羅明寧提供）

他回憶，萌生單車環遊世界想法後曾與許多朋友聊過。一位朋友提醒，這種大計畫千萬不能「只是想想」，一定要把執行的細節拿出來，得訂一個時間，不然總會有別的事情拖著，可能就沒法實行。因此，他看著日曆，決心就在當日的整整一年之後出發，追逐夢想。

自學畫畫 作品放上網

羅明寧表示，他並非出自富裕家庭，雖然後來創業有小成，但一路上幾乎把大部分賺來的錢都捐出去了。他解釋，小時候受到許多善心人士的幫助、認捐，才能讓自己上學讀書、改善生活，「因為有人幫忙，我上中學時在學校才能夠每天有菜、有肉。自己的哥哥就沒那麼幸運，上學時每個禮拜回家一次，就是帶一包大米與一罐母親準備的黃豆炒酸菜到學校，每天這樣在學校吃，連續撐一個禮拜。」

羅明寧以前在北京與上海經營單車工作室。（羅明寧提供）
羅明寧以前在北京與上海經營單車工作室。（羅明寧提供）

羅明寧說，這次出發壯遊，其實並沒有考慮太多預算的問題。花費上的支持，一方面是存款，另一方面也受到許多人幫忙。他自學畫畫，有時會把一些像是明信片的畫作放上網，喜歡的人會購買支持。有時候在路上還會有人聽到故事後捐款幫忙，但有時候必須婉拒，「我生活很簡單，夠了就可以了。有些學生要捐款給我，我都拒絕了，跟他們說你們拿父母的錢，好好讀書吧。」

羅明寧以前在在北京與上海經營工作室。（羅明寧提供）
羅明寧以前在在北京與上海經營工作室。（羅明寧提供）

北京 疫情 灣區

上一則

羅明寧：助人就是助己 像奇蹟一樣

下一則

華埠哈嘍喂同樂日 洋溢萬聖節氣氛 大人小孩樂翻天

延伸閱讀

攻擊裴洛西夫婿 施暴男子將被控謀殺未遂等重罪

攻擊裴洛西夫婿 施暴男子將被控謀殺未遂等重罪
單車遊世界 廣西農村小夥騎到舊金山

單車遊世界 廣西農村小夥騎到舊金山
嫌犯從後院潛入…裴洛西豪宅遇襲 丈夫遭鐵錘重擊

嫌犯從後院潛入…裴洛西豪宅遇襲 丈夫遭鐵錘重擊
舊金山市議員安世輝新家也被闖 電器被盜

舊金山市議員安世輝新家也被闖 電器被盜
比亞迪前3季淨利猛增2.8倍 仍只是特斯拉的七分之一

比亞迪前3季淨利猛增2.8倍 仍只是特斯拉的七分之一

熱門新聞

徐麗麗為人熱心善良，在華埠頗有知名度。（親友供圖）

北加知名牙醫徐麗麗遇害 73歲男友涉謀殺

2022-10-28 15:01
這棟位於阿賽頓Stockbridge Avenue上的豪宅，前屋主是前科累累的華裔劉強尼。（電視新聞截圖）

阿賽頓豪宅埋車30年 車內疑有人類骸骨 前華裔屋主有前科

2022-10-23 14:49
裴洛西住處所在的街區已被舊金山警局封鎖，現場有大量聯邦探員、警員出入。（記者王子涵/攝影）

裴洛西丈夫與襲擊者扭打在一起 嫌犯身份已確認

2022-10-28 15:41
徐麗麗為人熱心善良，在華埠頗有知名度。（好友供圖）

徐麗麗遇害前 男友曾想偷偷轉移她資產

2022-10-29 02:18
屋崙華埠商會最近舉行2022年網絡犯罪趨勢華埠社區會議。FBI舊金山分局網絡安全部助理特別探員主管陳思明（右）和華埠商會主席陳錫澎（左）出席。（記者劉先進 ／攝影）

「你敢曝光 就群發裸照」北加華女被殺豬盤騙走65萬

2022-10-27 19:51
石斑魚的魚肉和魚皮特別彈Q，比想像中好料理。（記者江碩涵／攝影）

台石斑魚銷美搶購一空 米其林主廚大讚魚肉超彈Q

2022-10-25 20:31

超人氣

更多 >
影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼

影／首爾踩踏事件增至151死 19死為外國人 韓全國哀悼
「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命

「朋友在家等我太太」 裴洛西丈夫密語報警救自己一命
真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光

真的太「走鐘」 網美走紅毯 一下車就走光
日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可

日媒：追求毛澤東的絕對權威 習近平非打統一牌不可
網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活

網友辯「潤」馮小剛 持綠卡中國賺錢美國生活