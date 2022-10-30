羅明寧：助人就是助己 像奇蹟一樣

羅明寧說，幫助其他人，其實就是幫助自己。（羅明寧提供）

世上總是有好人、好事的。羅明寧騎單車環遊世界，做了許多人想了很久，但遲遲不敢實踐的事情。路途上，當然會出現各種意外，但或許也因為羅明寧多年以來回饋社會，幫助過不少人，因此，他也總是遇到許多好人。在印第安納州 時，有熱心的路人聽到他要騎車環遊世界，擔心之下，不但將身上零鈔都給羅明寧，還拿出一把身上的手槍要他收著以策安全，不過被羅明寧婉拒。另外，他也幾次發生意外去看醫生，但醫生都沒收費用。

羅明寧說，從洛杉磯 到棕梠泉（Palm Springs）的路上，一路到沙漠地帶颳起大風，入夜之後在沙地裡面也很難紮帳篷安營。遠遠看到一輛露營車，便決定上去詢問是否能在旁搭帳篷防風，沒想到出現一隻狗上來，見面就是一陣亂咬，先是咬手又準備要咬臉部。露營車主人出來後，也只是把狗帶進車內，羅明寧只好趕緊離去，最後找到一個廢棄房屋附近紮營。之後擔心感染去看醫生，醫生看診約五分鐘，沒想到收費要價是1200美元；但後來醫生了解情況後，先是降價，但幾度不知原因刷卡未過，醫生直接免單。

在中西部的時候，羅明寧一度染上萊姆病，得去診所拿藥。看診完他們聽了羅明寧的故事，後來也免單。

「我這手機 是朋友買的，每月的話費也是朋友幫忙充的，身上穿的衣服等等各種裝備，都是朋友送的！不管是小時候得以上學，還是現在得以踏上夢想之路，都是多虧大家的厚愛和照顧。所以我總覺得，能夠幫助他人的時候就應該幫助他人，但每次我幫助了其他人，這些善意總是會以某種方式回到我自己身上。每每以為自己在幫助他人，其實是在幫助自己，真的像是奇蹟一樣！」