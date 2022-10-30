士德頓市新法 禁遊民在公共場合露營

士德頓（Stockton ）也增加了新的法令限制，28日起禁止人們在主要建築物、公園附近等地露營。（翻攝自ABC10電視新聞）

繼沙加緬度市議會明令限制學校周圍500英尺內不得設有遊民 露營帳篷後，士德頓（Stockton ）也增加了新的法令限制，禁止人們在主要建築物、公園附近等地露營，本月28日正式生效，未來只要有人違反法令，24小時內將被驅逐，這項法令目的就是要限制無家可歸者在公共場合內露營。

士德頓市府28日公告一項新法令當日生效，法令內容為「保護關鍵基礎設施和山火風險區域」，其中一項內容特別指出，士德頓市不允許無家可歸者或其他任何人露營的地方包括乾掉的河川、公共與私人建築、泥沼、河流、人行道、公園以及警察 和消防局等公共場所。

此外，法令還寫明，人們必須與關鍵基礎設施保持30英尺的距離，不得靠近，而市府也有權在 24 小時內驅逐違反法令的人，比之前的 「72 小時通知」，明顯強硬許多。

士德頓市府發言人Connie Cochran表示，基礎設施明顯地受到了這些無家可歸者的影響，尤其當他們帶著取暖之類的露營工具時，對公共安全有很大的危機。

根據士德頓消防部門統計，近年來疑似無家可歸者引發的建築物或公共設施火災數量明顯增加，而這項法令就是要限制這些遊民的行為。根據統計，士德頓目前有900名無家可歸者。

根據中谷當地媒體ABC10報導，40歲的遊民Derrick Small已無家可歸一年半，他表示，失去工作和離婚，導致他無處可去，他住在城市周圍的一個隱密的地方。他表示，無家可歸者也是人，每個角落都應該要有一些計畫來幫助這些人，歡迎這些人進來，並重建他們的生活。

專為當地企業發聲的士德頓市中心聯盟表示，政府應該要創建一個一站式導航中心，來讓無家可歸者離開街頭。士德頓市中心聯盟執行董事Michael Huber表示，政府應該要替這些人提供資源、現場服務，而不是只有驅逐。

中古低收入住宅非營利組織的成員Jon Mendelson表示，他理解人們想要保護自己財產的必要性，但真正的無家可歸者其實要的就是一個住房機會，無論是透過就業收入或任何方式，要讓他們有固定的地方可以居住。