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每日耗水破1646加侖 灣區9棟「水豬」大戶挨罰

編譯組／灣區28日電
灣區一條街上，有九棟房屋被稱為「水豬」，因用水過量日前遭水利局開罰。（取自推特）
灣區一條街上，有九棟房屋被稱為「水豬」，因用水過量日前遭水利局開罰。（取自推特）

沿著24號公路以北綠樹成蔭的Happy Valley 路上，本周有九棟房子被東灣水利局（East Bay Municipal Utility District）宣布為過度用水者，並向他們發出了罰款和告誡。

東灣水利局25日公布的名單上有大約300名違規者，他們的用水量超過了水利局規定的限額，即在一個計費期內平均每天用水1646加侖。一旦超過這個數量，用戶每多用748加侖就會面臨2元的罰款。更糟的是他們的名字和用水量會被公開，這個過程被稱為 「乾旱羞辱」（drought shaming）。

明顯的違規者集群，出現在柏克萊-屋崙丘陵以東更熱和乾燥的地區，如阿拉莫（Alamo）、丹維爾（Danville）、奧倫達（Orinda）和拉法葉（Lafayette）。根據EBMUD的記錄，在拉法葉的52名違規者中，有9人住在Happy Valley路上。Happy Valley路是一條雙車道的道路，蜿蜒穿過一個樹木茂盛的社區，沿街的大多數房子價值在320萬元到800萬美元之間，占地很廣，但從街上看並不顯得奢華或張揚。

被稱為「水豬」用戶中的一些人表示，他們有非同尋常的情況使其過度用水，這些包括有跟他們同住的大家庭、果園或葡萄園需要大量的灌溉、或在同一地段的多個家庭共享一個水表。

EBMUD的女發言人波克（Andrea Pook）說，過量用水罰款是該機構在4月通過的乾旱政策的一部分，罰款並不考慮居住在現場的人數、景觀的範圍和性質、或天氣情況。「所有住宅客戶都有一個固定的金額，以你在一個帳單期間使用的（水）單位總數為基礎。」

波克表示，水利局願意與那些超過限額的用戶合作，分析他們的用水情況，並建議如何削減用量。「這不是一件黑白分明的事情，有很多非常獨特的情況」，她解釋說。比如有些人住在屋崙氣候涼爽的小房子，卻被發現有很大的漏水導致用水過度。

過度用水的最常見原因，是存在未被發現或被忽視的漏水，以及景觀灌溉問題，包括澆水過多和在一天中的錯誤時間低效率澆水。

限水措施，或公開那些超過限制的人的做法是否有效，還有待觀察。東灣水利局發現，自限制措施實施以來，用水量下降了14%，包括山丘東側的21%，但不確定原因。「這是一個很難回答的問題」，柏克說。「我認為最好由我們的客戶來回答，是什麼激勵了他們？」

屋崙 柏克萊

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