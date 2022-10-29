2大氣河流下周報到 灣區有望降雨

即將有兩個大氣河接連抵達太平洋西北地區，灣區下周將可能見到降雨。(Getty Images)

即將連續有兩個大氣河流接連抵達太平洋西北地區，直至下周中間，預計將為部分地區帶來3-6英吋降雨。但是，風暴 系統會一路抵達加州 嗎？氣象學家狄亞茲(Gerry Díaz)表示，不完全是，但會有大氣河流的殘餘，代表著灣區 將可能見到降雨。

狄亞茲解釋，大氣河流就像是汽油，在加油站替汽車加油，而汽車引擎就是風暴本身；風暴將有足夠燃料才能運作，但隨著它開始向灣區移動，大氣河流的燃料將越來越少。

抵達舊金山的降雨，將導因於更熟悉類型的氣候系統，「金門氣象服務局」(Golden Gate Weather Services)氣象學家努爾(Jan Null)表示，降雨是由冷鋒造成。灣區降雨量將遠低於太平洋西北部，雖然會有一定降雨量，但不會被稱為是風暴。

大氣河流本質上是指天空中的河流，攜帶水蒸氣而非液體。將水分自熱帶地區帶到陸地，包括美國西部，當越過山脈時，水蒸氣會凝結成雨滴或雪滴。即將來到太平洋西北部的大氣河流正在運行中，聖地牙哥加大海洋研究所氣象學家葛舒諾夫(Alexander Gershunov)表示，夏末秋初通常是大氣河流進入太平洋西北區的時間，接下來幾個月，將進一步向南登陸。

12月是加州大氣河流旺盛時期，2021年12月，一條大氣河流抵達灣區與加州中海岸，曾導致街道淹水並引發土石流。

目前尚未知下周冷鋒將對灣區造成什麼樣的影響，因為氣候模型與系統路徑不同。冷鋒往更北的路徑，可能將低氣壓帶到沙加緬度山谷以北的北加州，若是偏南，則可能為灣區甚至遠至南加州聖蓋博山脈，帶來有利降雨。

狄亞茲表示，目前氣候模型傾向灣區出現潮濕天氣，下周二至周三有50-60%機率會下雨。北灣與東灣的部分地區可能有半英吋至一英吋以上的降雨量。風暴殘餘到達南加州的可能性，僅有約15%。

加州歡迎任何降雨，儘管來自這個冷鋒的降雨總量不會彌補過去三年累積的降雨不足。不過，下雨對加州的火災季節來說，是個好消息。受潮植披代表著未來發生火災的風險降低，但也可能在先前被燒毀地區產生危險情況，如山體滑坡與土石流的風險低等。