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金山高檔狗餐廳 專屬菜單要價75元 毛孩樂吃菲力

編譯組／美聯社舊金山電
Dogue品嘗菜單價格為75元。（美聯社）
Dogue品嘗菜單價格為75元。（美聯社）

舊金山是眾所周知的美食天堂，擁有許多米其林星級餐廳。舊金山人也喜歡狗。因此，一位創業人士將這兩種熱情結合起來，在舊金山開了據信是第一家專門服務人類最好的朋友的餐廳。

與vogue一字押韻的狗餐廳Dogue，上個月在舊金山米慎區開業，提供狗狗75元的品嘗菜單，菜色包括雞皮格子鬆餅、菲力牛排、鵪鶉蛋等，狗主人則可以享用烘焙糕餅。

本身也是狗主人的Dogue東主馬薩維（Rahmi Massarweh）是一名受過傳統廚藝訓練的廚師，他因為工作壓力太大，決定辭去一家高級餐廳的工作，專心經營他的新的狗餐廳。

不過，一些批評者在網路上表達了對Dogue價格的憤怒，指出舊金山經濟不平等、貴族化和遊民等問題。有人更稱，Dogue品嘗菜單的價格足以在米慎區的墨西哥快餐店買到至少五個大捲餅。

但馬薩維表示，自一個月前開業以來，他的餐廳得到了顧客的壓倒性支持，顧客們說，他們很高興有一個可以寵狗狗的地方。最近一個周日，Dogue餐廳同時辦了三場狗狗生日派對。

擁有一隻11歲迷你臘腸狗梅森（Mason）的顧客艾斯皮諾薩（Gledy Espinoza）說：「我想為我的狗狗慶生，因為牠對我來說太特別了，牠是我的孩子，我們都是愛吃鬼。」艾斯皮諾薩一邊說著，一邊看著梅森享用一碗蘑菇湯和雞胸肉片。

馬薩維表示，在這個昂貴的城市裡，人們享用類似的餐點可能要花500元，而且，他為狗狗準備的食材並不便宜，所有食材都是人類級別，儘管人吃起來可能覺得味道太淡。

馬薩維說：「製作食物是一個非常耗時的過程，需要很多技術。我們做的事有很多方法和細節，例如，我們製作糕點平均要花兩天的時間，雖然它們通常會在兩秒內被吃掉。」

馬薩維表示，Dogue真正的目的是想提高人們餵養狗狗新鮮、健康、天然成分食物的意識。研究指出，與大量生產的狗糧相比，新鮮天然的食材比較不會對小狗的胃造成負擔，狗主人也會開心。

馬薩維說：「我在餐廳工作很多年，很少看到每一桌的客人都像現在這樣面帶微笑，我認為，這裡有非常獨特和令人滿意的東西。」

舊金山米慎區的Dogue寵物餐廳開業後，吸引許多愛狗人士帶著毛小孩上門，每份菜單...
舊金山米慎區的Dogue寵物餐廳開業後，吸引許多愛狗人士帶著毛小孩上門，每份菜單要價75元，引起話題。（美聯社）
狗狗正在舊金山第一家狗餐廳Dogue享用美食。（美聯社）
狗狗正在舊金山第一家狗餐廳Dogue享用美食。（美聯社）

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