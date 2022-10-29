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馬兆明推廣可視門鈴 計畫添200個 幫助日落區長者在家更安全

記者張曼琳／舊金山報導
馬兆明、劉林麗松和其先生劉生（右至左）在自家門前表示，支持本次的安全倡議。（記者張曼琳／攝影）
馬兆明、劉林麗松和其先生劉生（右至左）在自家門前表示，支持本次的安全倡議。（記者張曼琳／攝影）

正在競選連任的舊金山市議員馬兆明（Gordon Mar）和各社區安全組織代表，28日齊聚在外日落區（Outer Sunset）Vicente街，在去年首個免費安裝和使用可視智能門鈴的長者劉林麗松（Jenny Low）的家門前，宣布推廣新的針對日落區的安全倡議。馬兆明表示，該倡議將在去年基礎上，向該區的長者家庭提供至少200個可視門鈴。

本次安全倡議名為「日落區家中更安全（Sunset Safer at Home）」其中包括的項目有，由市府出資的可視門鈴、日落區義工巡邏隊以及免費家庭安全評估。 

馬兆明介紹，可視門鈴家庭安全項目去年透過私人捐贈，總共向長者提供1000個可視門鈴的安裝和使用支持，獲很多家庭良好的反饋。因此他提出在2022年至2023年的預算中，獲得一筆新資金再提供200個可視門鈴並安裝和使用支持，成為該項目的擴展。

在一份書面聲明中馬兆明說：「我正在市議會中，努力為日落區帶來具備公平份額的資源。在預算委員會中，我也主張增加日落區的公共安全資金，」並認為，可視門鈴家庭安全計畫，將幫助長者在家中的安全更有保障。他也透露，目前市府正在選擇一個非牟利組織來實施該計畫，民眾可致電（415）554-7460或電郵[email protected]其辦公室進行登記。如果發現有更多的家庭有安裝智能門鈴的需求，項目有希望繼續獲得擴展。

在日落區居住32年，今年即將72歲的長者劉林麗松說：「我很高興看到附近的其他長者，現在也有機會獲得可視門鈴。在看到針對亞裔的仇視和襲擊增加後，安裝智能門鈴讓我和我丈夫在家時感到更安全。」她認為，智能門鈴最好的功能就是，不用下樓就能知道是誰在家門口，並可以在避免面對面的情況下與其進行交流。

非牟利組織SF SAFE安全服務經理懷亞特（Furlishous Wyatt）還分享了有關居民使用家庭住宅安全調查計畫的信息，該組織提供免費家庭安全評估服務。日落區義工巡邏隊組織者王兆倫（Alan Wong）表示，將致力於外展活動，向居民宣傳該安全倡議。

在日落區居住32年，今年即將72歲的長者劉林麗松（右）和馬兆明（左）討論可視門鈴...
在日落區居住32年，今年即將72歲的長者劉林麗松（右）和馬兆明（左）討論可視門鈴功能。（記者張曼琳／攝影）

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