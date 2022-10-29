裴洛西夫遇襲 引民選官員人身安全隱憂
聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）舊金山住家28日清晨遭人闖入，丈夫遭人擊傷，引發新一波對民選官員人身安全的憂慮。
網路貼文指出，攻擊裴洛西丈夫保羅（Paul Pelosi）的嫌犯狄帕培（David DePape）發表許多極右派信仰和菁英陰謀論的文章，讓國會議員的安全正面臨愈來愈大的威脅。
近年來，國會議員不斷受到安全威脅，包括在練習棒球時遭到槍擊、被迫在2021年1月6日在國會大廈躲避暴徒攻擊。其中有些更面臨具體威脅，例如今年7月一名持槍男子在華盛頓州民主黨眾議員賈亞帕（Pramila Jayapal）住家外叫囂恐嚇。
戴維斯加大暴力防制研究計畫（Violence Prevention Research Program）主任溫特穆特（Garen Wintemute）表示，他和其他政治暴力研究人員愈來愈擔心，未來一、兩年內，美國可能會普遍發生政治暴力事件。
國會警局2021年調查9625起案件，數量是2017年3939起的兩倍多；今年截至3月23日，國會警局已立案1820起。在2021年1月6日國會大廈遭到襲擊後，國會議員每人收到高達1萬元用來安裝家庭保全系統的經費。
裴洛西親密盟友聯邦眾議員斯佩儀（Jackie Speier），曾在一次暗殺她當年上司前聯邦眾議員萊恩（Leo Ryan）的行動中身中多槍。她28日表示，兩黨議員必須採取更多措施來打擊暴力言論，以防未來出現更多攻擊事件。
加州眾議員絲爾薇（Sharon Quirk-Silva）推文說：「我親眼看過許多充滿敵意的信件、電話和選民，許多人呼籲對抗和仇恨。我們必須減少仇恨！」
加州參議員威善高（Scott Wiener）認為，這次攻擊事件是網路仇恨言論和陰謀論造成的。他說：「我感到很憤怒，因為這是右翼陰謀論把裴洛西議長和其他進步派領導人妖魔化的結果，我們一定要讓這些直接煽動暴力和破壞民主的極右派言論負起責任。」
上一則
馬兆明推廣可視門鈴 計畫添200個 幫助日落區長者在家更安全
下一則
FB留言