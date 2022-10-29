裴洛西夫遇襲 引民選官員人身安全隱憂

一名極右派陰謀論者28日闖進眾議院議長裴洛西舊金山家中，擊傷裴洛西丈夫。（美聯社）

聯邦眾議院議長裴洛西 （Nancy Pelosi）舊金山住家28日清晨遭人闖入，丈夫遭人擊傷，引發新一波對民選官員人身安全的憂慮。

網路貼文指出，攻擊裴洛西丈夫保羅（Paul Pelosi）的嫌犯狄帕培（David DePape）發表許多極右派信仰和菁英陰謀論的文章，讓國會議員的安全正面臨愈來愈大的威脅。

近年來，國會議員不斷受到安全威脅，包括在練習棒球時遭到槍擊、被迫在2021年1月6日在國會大廈躲避暴徒攻擊。其中有些更面臨具體威脅，例如今年7月一名持槍男子在華盛頓州民主黨眾議員 賈亞帕（Pramila Jayapal）住家外叫囂恐嚇。

戴維斯加大暴力防制研究計畫（Violence Prevention Research Program）主任溫特穆特（Garen Wintemute）表示，他和其他政治暴力研究人員愈來愈擔心，未來一、兩年內，美國可能會普遍發生政治暴力事件。

國會警局2021年調查9625起案件，數量是2017年3939起的兩倍多；今年截至3月23日，國會警局已立案1820起。在2021年1月6日國會大廈遭到襲擊後，國會議員每人收到高達1萬元用來安裝家庭保全系統的經費。

裴洛西親密盟友聯邦眾議員斯佩儀（Jackie Speier），曾在一次暗殺她當年上司前聯邦眾議員萊恩（Leo Ryan）的行動中身中多槍。她28日表示，兩黨議員必須採取更多措施來打擊暴力言論，以防未來出現更多攻擊事件。

加州 眾議員絲爾薇（Sharon Quirk-Silva）推文說：「我親眼看過許多充滿敵意的信件、電話和選民，許多人呼籲對抗和仇恨。我們必須減少仇恨！」