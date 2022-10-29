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搬梯爬上2樓 持槍3匪洗劫紐約華裔家 母護3女飽受驚嚇

攻擊裴洛西夫 嫌犯狄帕培沉迷陰謀論 部落格充斥妄想聲明

編譯組／舊金山28日電
狄帕培(右)2013年在舊金山市府大樓前為密友知名裸體主義者塔布的婚禮擔任伴郎。（美聯社）
狄帕培(右)2013年在舊金山市府大樓前為密友知名裸體主義者塔布的婚禮擔任伴郎。（美聯社）

在加拿大成長，在夏威夷生活過，然後搬到灣區。他支持裸體運動，最近沉迷在網路上發表陰謀論，每天花大量時間坐在電腦前填滿沒有明顯受眾的網頁。

這就是被指控於28日凌晨3時闖入民主黨眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）舊金山住家、以鐵錘攻擊裴洛西丈夫保羅（Paul Pelosi）的42歲男子狄帕培（David DePape）。

雖然目前還不清楚狄帕培作案的動機，但根據媒體報體，他闖入裴洛西家中後曾大喊：「南西（裴洛西）在哪裡？」一名報案中心職員表示，狄帕培告訴保羅，他打算等裴洛西回家。

狄帕培目前被控一連串刑事罪名，包括謀殺未遂、使用致命武器攻擊他人、入室盜竊等。舊金山地檢長辦公室下周必須正式做出指控。

聖伯納汀諾州立大學仇恨與極端主義研究中心主任拉文（Brian Levin）表示，狄帕培的政治紀錄雖然引人注目，但這是反權威人士常見的行為，因為他們不信任制度和程序。

根據報導，狄帕培早年的生活軌跡並不清晰，只知道他原本和關係疏遠的家人住在加拿大卑詩省鮑爾河市（Powell River），後來跟著女友來到美國，逐漸與家人失去聯絡。

狄帕培繼父的兄弟朗恩（Ron DePape）說：「他就像消失了一樣。」

狄帕培現在住在紐西蘭的雙胞胎妹妹羅賓遜（Joanne Robinson）也說，哥哥在20年前就已從她的生活中消失。

狄帕培繼父吉恩（Gene DePape）的現任妻子特蕾莎（Teresa DePape）說：「我從來不覺得他是一個暴力的人。」她形容狄帕培是好孩子，他因為厭倦了小鎮生活，高中畢業後就去了夏威夷，然後再搬到灣區。

十多年前狄帕培加入舊金山一個裸體主義者聯盟，抗議市議會批准對公共裸體的限制。他在30多歲時與知名裸體主義者塔布（Gypsy Taub）關係密切。塔布是911事件否認者，曾在市府大樓內舉行的一場聽證會中褪去衣衫。狄帕培與塔布、其三名子女和未婚夫史密斯（Jaymz Smith）住在柏克萊一個三房公寓裡，狄帕培在那裡製作大麻首飾，以「父親形象」為人所知。塔布和史密斯2013年在市府大樓台階上舉行婚禮時，狄帕培是他們的伴郎。

狄帕培在舊金山的選民紀錄中稱自己是綠黨，後來似乎經歷蛻變，將自己定位為極右派陰謀論的傳道者。他開設了多個部落格，其中充斥著關於匿名者Q（QAnon）妄想的聲明，抨擊科技公司、政府官員和媒體等菁英集團的審查制度。

狄帕培還在另一個網站上支持疫苗陰謀論和關於選舉舞弊的說法，並稱任何對這些說法提出異議的記者「都應該被拖到街上槍斃」。

狄帕培28日被捕前住在列治文區一棟院子雜草叢生的房子裡，對街一個鄰居對他被捕感到震驚，表示他偶爾會雇用狄帕培當木匠，而且，「他從來只會說好事」。

42歲的狄帕培涉嫌闖入聯邦眾議院議長裴洛西舊金山住家，攻擊裴洛西的丈夫。（美聯社...
42歲的狄帕培涉嫌闖入聯邦眾議院議長裴洛西舊金山住家，攻擊裴洛西的丈夫。（美聯社）

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