舊金山市議員安世輝新家也被闖 電器被盜

安世輝的汽車去年在市政廳外停靠時，被一名竊賊破窗而入。（記者王子涵／攝影）

在聯邦眾議長裴洛西 （Nancy Pelosi）住所被闖入的同一天，舊金山 第11區市議員安世輝（Ahsha Safai）正在裝修的新家也被非法闖入。根據安世輝在推特上的爆料，當時房屋內無人，但門鎖被撬開，部分電器被盜。

安世輝表示，他的家正在裝修，家人計畫在幾周後搬入；案發當時，他與家人住在附近的住所，所以家中無人過夜。

他補充道，他的妻子和承包商最後一次進入房屋的時間在27日下午，當他們再次進入時，發現門鎖被撬開，微波爐、廚灶和通風扇都被偷走。「我的心跌到谷底。」安世輝說。

他形容這是一場厚顏無恥的犯罪，因為沉重的家具需要幾個人才能搬出家門。他感謝舊金山警方的快速反應，警員在報警後約半個小時便出現在家門口。

「這真的令人難過，震驚的是這類犯罪仍在舊金山繼續發生，我很慶幸沒有人受傷。」他說。

安世輝一直以來都是財產盜竊犯罪的批評者，他曾制定一項法律，允許商家雇用不當班的警員來提供安保協助。

他認為舊金山的犯罪似乎失控，這類無恥的罪行仍在繼續傳播，「這是舊金山需要關注的首要問題之一。」他說。

安世輝家被盜事件幾乎與裴洛西住所被闖入是同一時間，當他聽到82歲的保羅Paul Pelosi）遇襲，他首先想到的就是與他同住的母親；他對保羅的遭遇表示「悲傷和震驚」。