調查：僅1/2成人聽過變種病毒疫苗 施打率低

新冠肺炎的疫苗仍然被認為是很有效的防疫方式。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎至今已約三年，去年具有高度傳染性的Omicron 新冠變種病毒出現，導致病例激增，部分醫院負擔大量增加，死亡人數也上升，其中就是Omicron利用變異來逃避免疫系統。

Omicron專用疫苗 於8月獲得聯邦食品和藥物管理局的授權，聯邦衛生官員推薦5歲以上的人皆可施打。然而，根據凱瑟家庭基金會（KFF）最近的一項調查顯示，美國只有一半的成年人聽說過這些加強針，並且只有三分之一的人已經或計畫施打加強針。

依據統計，2020年和2021年的11月至2月期間，全國的新冠病例都出現激增的情況。凱瑟健康新聞（Kaiser Health News）就指出，儘管不確定今年秋冬是否會再出現一波疫情 ，但對於新冠，一定要做好未雨綢繆做好準備。

依目前建議，如果已完整接種了新冠疫苗，並且年齡在50歲以上，或者免疫系統不全，就應該施打新冠加強針。畢竟，40%的死亡發生在85歲以上群體，近90%的死亡發生在65歲以上群體。雖然，所有年齡層都可能因染疫而住院，但住院患者的年齡趨於較為年長者。

另一方面，美國只有少數人未接種疫苗，但他們死於新冠病毒的風險是最高的。因此在冬季到來前接種疫苗還為時不晚。更何況經驗上，英國的每波疫情潮大約比美國提早一個月，最近又開始出現病例增加的情況。

如果已經接種3劑以上的新冠疫苗，並且年齡在12到49歲之間，同時沒有免疫功能低下的問題，那麼目前認為染疫而住院和死亡的風險就顯著降低。施打更多的加強針，不太可能增加多少保護力。

不過，加強針在注射後的幾個月是所謂的「蜜月期」，在此期間不太可能被感染，因此也不太可能將病毒傳播給他人。如果在冬季節日期間將與年長、免疫功能低下或其他易受傷害的親友見面，可能還是需要提前二到四周接種加強針，以保護他們免受新冠病毒感染。

值得注意的是，建議中還有一個重要預警是：在最後一次感染或接種疫苗後，應等待四到六個月後再施打加強針。過早施打加強針的效果會降低，因為先前感染或疫苗接種的抗體仍在血液中循環，會阻止你的免疫細胞發現並對疫苗做出反應。