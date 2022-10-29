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史丹福研究：臉上露出微笑 心情也變好

記者陳爍嘉／聖荷西報導
史丹福研究科學家科爾斯的團隊發現，擺出一個微笑可以讓心情變得明亮。（圖片取自史丹福官網）
史丹福研究科學家科爾斯的團隊發現，擺出一個微笑可以讓心情變得明亮。（圖片取自史丹福官網）

當我們快樂時，我們會微笑：嘴角上揚，臉頰上揚，眼睛周圍的皮膚開始起皺。但擺出微笑能讓我們的心情變好嗎？心理學研究人員過去幾年一直在研究這個疑問，即面部表情是否會影響我們的情緒體驗，這一觀點被稱為面部反饋假說。

在最近發表在 「自然人類行為」（Nature Human Behavior）期刊上的一篇文章寫明，由史丹福研究科學家科爾斯（Nicholas Coles）領導的一項國際研究發現了強有力的證據，能夠證明微笑真的可以讓我們更快樂。

科爾斯表示，人們經常經歷情感，以至於忘記了驚嘆這種能力是多麼不可思議。但沒有情感，就沒有悲傷或快樂，痛苦或幸福，人類也不會存在悲劇和榮耀的概念。擺出微笑的效果不足以克服抑鬱等問題，但它為科研人員提供了有用的信息，讓我們能夠進一步了解關於這種情感體驗的運作機制。

研究人員制定了一項計畫，其中包括三種眾所周知的實驗方法，鼓勵參與者激活他們的微笑肌肉。三分之一的參與者被要求使用筆在嘴裡的方法，三分之一的人被要求模仿微笑演員照片中的面部表情，最後三分之一的人被要求將唇角移向他們的臉。只用他們臉上的肌肉抬起耳朵並抬起臉頰。

在每組中，一半的參與者一邊執行任務，一邊看著小狗、小貓、鮮花和煙花的歡快圖像，另一半只看到一個空白屏幕。他們還被指示使用中性的面部表情注視這些相同類型的圖像或空白屏幕。為了掩飾試驗的目的，研究人員混合了其他幾個小的體力任務，並要求參與者解決簡單的數學問題。每項任務完成後，參與者都會評估他們的快樂程度。

研究人員收集了來自19個國家的3878名參與者的數據，發現參與者模仿微笑照片或將嘴巴拉向耳朵會顯著增加幸福感。但他們沒有發現通過用嘴叼著筆來微笑的參與者出現強烈情緒變化。

科爾斯解釋道，叼著筆可能無法創造出一種非常類似於微笑的表情。叼筆的動作可能需要一定程度的咬牙，而這通常不會出現在真正的微笑中。儘管如此，來自其他兩項實驗方法提供了一個令人信服的論點，即人類情緒在某種程度上與肌肉運動或其他身體感覺有關。微笑可以讓人開心，皺眉可以讓人生氣。因此，情緒的有意識體驗必須至少部分基於身體感覺。

科爾斯感嘆道，「在過去的幾年裡，科學後退了一步，又前進了幾步。 但現在我們比以往任何時候都更接近於理解人類的一個基本組成部分，也就是情感」。

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