兒童即使染疫過 也應接種疫苗

專家指出，給孩子接種新冠疫苗是萬全之策。(本報檔案照，舊金山衛生局提供)

對於一些新冠疫苗其他常見問題，凱瑟健康新聞（Kaiser Health News）整理一系列問答。例如，許多人好奇感染過的兒童是否該接種以苗？研究認為，儘管兒童發生重症的風險低於成人，但仍高於許多公認的危險疾病。所以，兒童染疫的風險，不應以新冠病毒對其他年齡層造成的風險來衡量，而應以他們面對的其他可預防疾病的風險衡量。在疫情 前兩年，新冠病毒是從出生到19歲之間的每個五年年齡層的第四或第五大死因，迄今已造成近1500名兒童和青少年死亡。在疫苗問世之前，水痘、風疹和輪狀病毒等其他疫苗可預防的疾病，平均每年導致約20至50名兒童和青少年死亡。按照這個標準，「給孩子接種新冠疫苗是萬全之策」。

另一方面，感染過新冠病毒的兒童，也可以從接種疫苗受益。因為，疫苗會降低他們住院和缺課的風險。而且若是染疫，父母還可能需要留在家裡陪他們。

然而，正因為風險更高，許多父母對讓孩子接種疫苗感到焦慮。在今年7月份時，在食品和藥物管理局授權可為6個月以上的兒童接種新冠疫苗之後，凱瑟家庭基金會進行的一項民意調查發現，超過一半的5歲以下兒童的父母認為，疫苗對孩子的健康構成的風險比染疫更大。在最近的民意調查中，一半的人表示並沒有讓孩子接種疫苗的計畫。12至17歲未成年人的新冠疫苗接種率為61%，而2歲以下兒童卻只有2%。

事實上，新冠病毒類似於流感，對年幼和年長的人最為致命，特別是嬰兒風險非常高。因為嬰兒不太可能對感染產生免疫力 ，並且僅一小部分人接種疫苗。除非他們的母親在懷孕期間接種了疫苗或感染病毒，但後者會對母親帶來很高的死亡風險，並且導致嬰兒早產。嬰兒也可能無法透過母乳獲得對新冠病毒的保護性抗體。而且，嬰兒還因氣管狹窄和無力咳嗽，更容易因任何呼吸道感染而呼吸困難，即使是感染比新冠病毒更不致命的病菌。

此外也有些人好奇，未來是否必須每年注射新冠疫苗？目前認為，答案會取決於公共衛生官員設定的目標，包括新冠病毒是否會像流感一樣成為季節性病毒，以及病毒繼續變異和逃避人體免疫防禦的程度。如果疫苗接種的目標是預防重症、住院和死亡，那麼許多人在完成基礎劑後就會得到極佳的保護力，那就可能不需要施打額外的疫苗。公共衛生官員可能強烈建議老年人和免疫功能低下的人打加強針，而將是否打加強針的選擇留給風險較低的人自行決定。如果疫苗接種的目標是預防感染和傳播，那麼在完成基礎疫苗接種後將需要重複加強免疫，並且每年需要施打幾次。

同時，隨著病毒持續變異，公共衛生官員可能建議打加強針，以克服新變種的免疫逃脫能力。畢竟，很難預測Omicron亞變種或另一個變種，或者是否會在今冬成為美國的主導病毒株，也不知道住院和死亡人數是否會再次激增。

醫界強調，疫苗可以降低感染風險，但很少有疫苗可以絕對預防感染。不過還是建議配合施打流感疫苗 ，抵禦感染於其他併發症。而且，同時接種新冠和流感疫苗是安全的。一般來說，流感疫苗一應該每年注射一次，理想的時間是10月下旬或11月初，也就是在寒假之前和流感通常開始在美國傳播之前。如同新冠病毒疫苗，流感疫苗只能提供幾個月的免疫力來抵禦感染和傳播。