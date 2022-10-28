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推廣台灣 FASCA辦舞獅觀摩賽

記者李榮／密爾比達報導
金山灣區海外青年文化志工大使協會（FASCA）推廣台灣。（記者李榮／攝影）
金山灣區海外青年文化志工大使協會（FASCA）推廣台灣。（記者李榮／攝影）

為增進青年及青年團體互動交流，由金山灣區僑教中心協輔金山灣區海外青年文化志工大使協會（FASCA）諮詢導師規畫「第三季僑社及文化培訓：青年舞獅觀摩交流」活動在金山灣區僑教中心大禮堂舉行，由FASCA舞獅小組同學與北灣青年舞獅團透過舞獅觀摩賽相互交流，增進僑民青年對僑社事務及台灣文化之認識。駐舊金山辦事處處長賴銘琪、金山灣區僑教中心主任莊雅淑、僑務委員也是FASCA顧問的呂玉貞、李文雄、李漢文、北加州大專校友會聯合會會長林秀春都出席參與。

駐舊金山辦事處處長賴銘琪表示，FASCA長期積極參與僑社活動，可以說是僑社非常重要的青年組織。透過交流活動，不僅能促進南北灣年輕世代相互觀摩，同時也能增進對台灣文化的認識，擔任文化大使傳揚文化於學校及社區。

僑教中心主任莊雅淑表示，舞獅是台灣節慶傳統文化，FASCA舞獅小組自成立以來就非常受到年輕人歡迎，FASCA舞獅團年輕有活力表演，也深獲僑社肯定，而舉辦「舞獅觀摩賽」是FASCA第三季僑社及文化培訓活動，期盼透過舞獅技藝交流，增進跨區域跨領域青年相互交流。

當天活動在FASCA諮詢導師陳安東、劉麗鋓、吳季芳、李娜亞以及FASCA舞獅小組老師鄒尚文帶領下，FASCA及北灣青年透過遊戲破冰及兩地舞獅團舞獅展演，相互觀摩及分享舞獅技藝，場面熱烈。諮詢老師也引導青年體驗台灣特有的電音三太子偶及舞步教學，讓與會青年更認識台灣傳統文化，與會的僑務委員呂玉貞、李文雄等人也讚揚活動有助青年交流，執得繼續舉行。

金山灣區海外青年文化志工大使協會（FASCA）2019年成立舞獅小組，受到僑界歡迎，經常參與大小活動，從元旦升旗、新春團拜、金山灣區華人運動大會、雙十國慶升旗典禮等僑社活動，都可看見FASCA青年文化大使的參與。而北灣華裔青年舞獅隊組織也常參加僑社活動，過去兩青年組織或曾共同參與活動，但都未有深入認識交流，這次活動首次為南北灣地區華裔青年搭建交流平台，藉共同興趣舞獅活動拉近距離，也奠定了未來合作立基。

灣區 舊金山 華裔

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