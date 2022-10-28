在法庭占上風…聖荷西控槍新法 公告明年上路

聖荷西宣布「減少槍支傷害條例」將於明年1月1日生效。（圖片取自市府官網）

聖荷西 市近日發布了全國首個「減少槍支 傷害條例」（Gun Harm Reduction Ordinance）更新，要求槍支擁有者為其槍支投保並支付25元的槍枝減害年費。槍支擁有者支付的年費將由非營利組織收集，並用於槍支安全教育或培訓、自殺預防服務或計畫，以及暴力預防計畫等項目的花費上。

這個新條例於今年年初被發布，但由於三項訴訟，至今還未能執行。根據市府的說法，關於新條例的訴訟，市府在法庭上占上風。目前，聖荷西市已經在市府官網宣布「減少槍支傷害條例」會在2023年1月1日生效。

聖荷西市現在正在發布有關如何確保居民遵守「減少槍支傷害條例」的關鍵細節。槍支擁有者和槍支使用者必須為其槍支購買當前的房主、租客或槍支責任保險 單，並確保該保單涵蓋因意外使用槍支造成的損失或傷害，包括但不限於死亡、受傷和財產損失。槍支擁有者需要在存放或運輸槍支的地方保存一份聖荷西市保險證明表（City of San José insurance attestation form）來提供保險證明。

聖荷西市長李卡多（Sam Liccardo）表示，在一個有460萬兒童生活在槍支上膛且未上鎖的家庭中的地方，施行「減少槍支傷害條例」很有必要。這個國家的每個汽車司機都明白保險對事故受害者的重要性。保險通過安全氣囊、防鎖死剎車和安全駕駛記錄的保費折扣來增加安全。同樣，槍支保險可以為需要接受醫療護理的受害者提供補償，並鼓勵槍支擁有者使用槍支保險箱、使用扳機鎖，並參加槍支安全課程。

聖荷西也是槍支暴力流行的城市之一。根據市府提供的數據，聖荷西每年有超過200人死於槍擊。 2019到2020年，近30%的中彈者死亡，聖荷西居民因致命或非致命的槍擊事件損失了9.95億元的終身成本（Lifetime cost）。在一個槍擊事件已成為美國兒童和青少年第二大死因的國家，通過各地政府的行動，解決意外槍支風險對人民至關重要。