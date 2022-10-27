體育博彩公投 或成加州史上最貴選戰

加州選民今年11月選舉，將投票表決26號與27號公投提案，兩項提案均有關體育博彩合法化規定，可能成為加州史上最昂貴的選戰。(Getty Images)

11月選舉體育博彩提案爭戰，有望成為加州 歷史上最昂貴的選戰。

根據舊金山紀事報分析的競選財務資料，包括26號提案允許加州部落賭場與加州四個賽馬場接受民眾下注，並頒發獎金給贏家；27號提案提出線上體育博彩合法化，民眾可以自由對賽事以及運動員表現或比賽進展投注，這兩項體育博彩提案吸引了最多選舉經費投入。

加州選民今年11月選舉將投票表決26號與27號公投提案，兩項提案均有關體育博彩合法化規定，但兩提案的支持者卻是神仙打架。美國原住民 部落與線上博彩公司，分別在提案選戰投入的資金，已超過散工公司與工會2020年為22號提案選戰投入的資金。22號提案是選民於2020年通過的一項措施，允許散工公司將工人歸類為獨立承包商而非公司員工。

支持26號提案的美洲原住民部落，為此支出相當大的競選經費，同時也運用1.2億元的競選資源用反對第27號提案。

26號提案將允許在美洲原住民部落賭場與加州四個賽馬場，進行現場體育博彩。美國原住民部落資助並支持該提案，同時攻擊競爭對手的線上體育博彩提案27號提案，賭場提供大部分資金反對該提案。

27號提案若通過，將允許線上體育博彩。電玩公司FanDuel與DraftKings是支持這項提案的最大捐助者。而反對此提案的經費來源，主要由美洲原住民部落資助。

與此同時，在2022年加州州長競選中，現任州長、民主黨籍候選人紐森 支持率遠超過對手、州參議員達勒(State Sen. Brian Dahle)。紐森擁有寵大競選經費，將部分資金用在德州與佛羅里達州發放廣告。紐森許多競選經費捐助者聚集在灣區與洛杉磯地區沿海地帶，達勒的競選經費捐款人則來自沙加緬度北部。

其他提案還包括30號提案，將增加富人所得稅，以資助減少溫室氣體排放計畫。Lyft是一家共乘公司，若政府協助支付費用、協助車隊過渡到電動汽車，公司將受益，因此該公司為30號提案的最大捐助者。通常支持增稅以資助學校的「加州教師協會」則是反對該提案的最大捐助者，反對者中還有許多富裕加州人，包括Netflix執行長赫史丁斯(Reed Hastings)以及創立服飾公司Gap的費雪家族(Fisher family)。