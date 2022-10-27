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保護墮胎權 加州成立生殖權利特別工作組

記者劉先進／屋崙報導
州總檢察長邦塔（Rob Bonta）宣布，成立加州生殖權利特別工作組，以保護和擴大獲得墮胎和其他生殖保健的機會。（記者劉先進／攝影）
州總檢察長邦塔（Rob Bonta）宣布，成立加州生殖權利特別工作組，以保護和擴大獲得墮胎和其他生殖保健的機會。（記者劉先進／攝影）

州總檢察長邦塔（Rob Bonta）宣布，成立加州生殖權利特別工作組，以保護和擴大獲得墮胎和其他生殖保健的機會。特別工作組由加州司法部領導，由全州的地區檢察官、縣府律師和市府律師組成。工作組成員將利用法律專業知識和執法權力，共同努力，確保加州的每個角落對尋求或提供生殖護理的人來說都是安全的。

工作組將執行以下任務，起訴對墮胎診所的恐嚇和騷擾罪行。執行消費者保護法，打擊有關生殖保健的欺騙性或非法行為。制定州和地方法律和政策，以保持生殖保健提供者和病人的安全。保護加州與墮胎有關的醫療保健資訊不被州外機構和人員獲取以懲罰病人或提供者。審查土地使用問題，防止對生殖保健設施的歧視。工作組還將與州和聯邦機構、當地執法部門、立法者、生殖保健提供者、非營利組織和學術中心會面並進行合作。

邦塔說，很自豪地把來自全州的夥伴們聚集在這個特別工作組，為了一個共同的目標：維護和加強生殖自由。「在加州，墮胎是安全和合法的，我們將繼續戰鬥，共同維護墮胎機會。」

康曲柯士達縣地檢長貝頓（Diana Becton）說，生殖權利工作隊是一個強大的法律夥伴關係，它將成為保護婦女在做出個人生殖選擇時不受騷擾、欺騙、州外懲罰和歧視的堡壘。屋崙市府律師帕克（Barbara J. Parker）說，相信每一個尋求生殖保健的人，以及每一個提供和支持生殖保健的人，都有權得到尊嚴的對待，並在不擔心受到騷擾或報復的情況下從事這些基本的保健服務。

舊金山市府律師邱信福（David Chiu）表示，鑒於全國各地對墮胎權利的攻擊，在加州盡一切可能保護和擴大生殖權利是至關重要的。他期待著參加這個特別工作組，並將繼續與生殖權利法律聯盟的合作夥伴一起，確保灣區是那些尋求或提供墮胎護理的人的安全港。在加州和其他州尋求墮胎的孕婦和墮胎提供者，面臨相關民事訴訟和刑事指控，生殖權利法律聯盟將把他們與成員律師事務所聯繫起來，這些事務所將無償代理其訴訟。

墮胎 加州 歧視

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