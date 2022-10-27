振興日落區經濟 市議員馬兆明資助社區藝術家

舊金山 第四區市議員馬兆明（Gordon Mar）26日宣布，上線全新支持當地藝術家與小商業的計畫Sunset [email protected]。這項計畫將搭建起藝術家與商戶的溝通平台，展示藝術創意及想法，增添商鋪的藝術元素，吸引顧客以振興當地經濟。

項目預計有36戶商家參加，藝術家在完成對商家的藝術升級後，將得到2000元的資助。11月起，當地藝術家即可向日落區貿易商會（Sunset Mercantile）遞交申請，安老自助處將負責協調當地商家。

馬兆明辦公室與市府經濟與勞動力發展辦公室（OWED）將直接資助Sunset [email protected]計畫。馬兆明表示，日落區擁有許多獨特有趣的小商業，但他們的經營仍十分困難，即便是在後疫情 時期。他說：「Sunset [email protected]不僅提升小商業，藝術社區也將因此獲益。」

馬兆明表示，去年項目得到15萬元的撥款，並會在今年獲得另外的15萬元繼續發展，資助將全額給予藝術家。他說：「目的是邀請人們來到日落區，欣賞藝術，享受購物。」

經濟與勞動力發展辦公室高級項目經理陳嘉霖（Francis Chan）表示，補助中約有500元幫助藝術家購買原材料，另外1500元支付其設計費等，項目最多可支持36位不同的藝術家。「發展經濟和社會活動，加強藝術和文化鑑賞，增加歸屬感是我們永遠的目標。」陳嘉霖說。

Sunset [email protected]項目專員英格蘭（Frances England）表示，商家很願意與藝術家合作，幫助改善商戶店面、公共空間、戶外用餐區等設計，以吸引更多顧客。「我認為商家和藝術家都有很多不同的點子，去代表社區，我很期待他們的合作。」她說。

她強調，藝術家必須來自於第四區。「有很多人對藝術感興趣，儘管他們並不是全職藝術家，但任何人都可以提交申請。」英格蘭說，她將歸納提交上來的所有藝術作品，並展示給商家，商戶主可自行選擇感興趣的藝術家進行合作。

安老自助處代理運營經理胡生表示，該項目可以幫助日落區成為舊金山另一個標誌性的街區，他期待最終的成果。