11月大選 加州恐有數萬郵寄選票被拒收

隨著11月大選即將到來，郵寄選票被拒絕率再度成為話題。（美聯社）

隨著11月大選即將到來，許多加州 選民正在填寫郵寄選票。但是，從過去的紀錄看來，數萬張郵寄選票可能被選務處拒絕接受。

以今年6月初選為例，加州選務處拒絕接受共10萬5818張郵寄選票，占總郵寄選票的1.6%，絕大部分選票被拒絕的理由是「遲到」，將近7萬張。其他被拒絕的理由還包括沒有在信封上簽名，或簽名與加州存檔不符。

2020年，加州選務處拒絕了0.6%的選票，數量超過8萬6000張，2021年州長罷免選舉的選票拒絕率為1.1%。

多年來，投票 權維權人士不斷提出對許多郵寄選票被拒絕的憂慮。研究發現，被拒絕的選票大多是年輕選民、首次投票選民和少數族裔選民投出的。為了降低加州選票拒絕率，立法議員制定了系統化的審查規定，要求各縣必須聯絡簽名不符檔案的選民，提供他們提交正確簽名的機會。

無黨派加州選民基金會（California Voter Foundation）會長亞歷山大（Kim Alexander）說：「拒絕選票是一種剝奪投票權的形式，雖然我們的選票拒絕率相對來說較低，但始終不見降低。」

以今年大選來說，不但在選舉日11月8日之後寄出（以郵戳為憑）的選票會被拒絕，郵局未能在11月15日前送達選務處的選票也會被拒絕。

今年6月初選，加州58縣中選票拒絕率最高的是麥賽德縣（Merced County），為3.2%，共計957張，南加州聖伯納汀諾縣（San Bernardino County）為3%。選票拒絕率最低的是阿拉米達縣，只有0.3%，共計23張。相較之下，同屬灣區 的康曲柯士達縣因為遲到被拒的選票有3388張，其他多個灣區縣也都有數千張選票被拒。

不過，阿拉米達縣的低選票拒絕率卻引發阿拉米達縣納稅人協會（Alameda County Taxpayers Association）律師貝齊斯（Jason Bezis）的質疑。貝齊斯指出，阿拉米達縣6月初選的選票拒絕率遠低於過去的選舉，「完全無法令人相信」。他認為，阿縣一定統計了許多遲到的選票。

不過，支持投票權的團體California Common Cause執行董事史坦（Jonathan Mehta Stein）表示，他不是太擔心阿拉米達縣初選的低選票拒絕率。他說：「如果他們拒絕了1萬張選票，與其他縣相比明顯突兀，那才是較大的問題。」